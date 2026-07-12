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POTRES

Slovenijo streslo ob 10.37, tu so ga čutili najbolj

Šibek potresni sunek v bližini Šentjerneja.
FOTO: Gary S Chapman Getty Images
FOTO: Gary S Chapman Getty Images
STA, S. U.
 12. 7. 2026 | 11:15
 12. 7. 2026 | 11:16
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Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.37 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 87 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v Šentjerneju.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Šentjerneja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

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