Slovenijo zaznamujejo večni župani in vse manj kandidatur: rekorder gre v svoj deveti mandat (FOTO)

Včeraj se je v 212 občinah za županski položaj pomerilo 614 kandidatk in kandidatov. Bil je to praznik naše lokalne samouprave. Ponekod ga bodo praznovali dvakrat. V kar 109 slovenskih občinah so ga samo enkrat.

Ker sta bila v 64 občinah na glasovnicah napisana le po dva tekmeca, je bilo že včeraj jasno, kdo je zmagovalec. Kar pa še ni bilo vse: ker je na letošnjih lokalnih volitvah v 45 občinah kandidiral samo en sam kandidat, je pomenilo, da je bil njihov novi ali stari župan znan že davno pred včerajšnjo volilno nedeljo. Dvomimo, da so si snovalci naše lokalne samouprave tedaj predstavljali, da bo čez 32 let v več kot polovici slovenskih občin takšno pomanjkanje kandidatov oziroma takšno strinjanje z delom dosedanjih županov – in to v državi, ki je razdeljena na dvoje domala pri vsakem vprašanju.

David Klobasa je bil edini kandidat za župana v občini Sveta Trojica v Slov. goricah. FOTO: Osebni arhiv

Prelomnica za lokalno samoupravo se je zgodila leta 1994, ko je državni zbor sprejel zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, država pa je dotedanji sistem 62 razmeroma velikih občin nadomestila s 147 novimi občinami. Že decembra 1994 so sledile prve lokalne volitve po novi ureditvi. Medtem se je število občin močno povečalo, skoraj neverjetno pa je, da nekateri takrat izvoljeni obrazi lokalno politiko zaznamujejo še danes, torej že več kot tri desetletja. V slovenskem političnem prostoru smo priča neverjetnemu fenomenu: županom, ki so preživeli menjave številnih vlad, propad velikih političnih strank in prehod iz analogne v digitalno dobo, ni prišlo čisto nič do živega. Medtem ko se na državni ravni predsedniki vlad (praviloma) menjajo na štiri leta, v nekaterih občinah vlada absolutna kontinuiteta.

Županu občine Cerklje na Gorenjskem že 32 let ne more priti nič do živega, Franc Čebulj je včeraj zakorakal še v svoj rekordni deveti mandat. FOTO: Marko Feist

Lokalne volitve pred štirimi leti so ta politični fenomen samo potrdile, saj je skupina županov z najdaljšim stažem (od samega začetka) uspešno vstopila že v svoj osmi zaporedni mandat. Takšni so bili Franc Čebulj (Cerklje na Gorenjskem), Martin Mikolič (Rogatec), Matjaž Švagan (Zagorje ob Savi), Franc Mužič (Brda), Franc Kidrič (Rogaška Slatina) in Franc Šlihthuber (Gornji Petrovci). Treba je omeniti tudi dolgoletnega župana občine Odranci Ivana Markojo, ki je bil na položaju vse od ustanovitve občine leta 1995, a je avgusta lani umrl.

Le petina žensk

80-letni Mužič se letos ni več potegoval za županski stolček. Kot se nista tudi Kidrič ter Šlihthuber. Ta se je s položaja župana Gornjih Petrovcev poslovil oktobra 2025, saj je bil pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen enega leta in dveh mesecev.

Tudi zagorski župan Matjaž Švagan se je potegoval za svoj deveti mandat na županskem stolčku. FOTO: Leon Vidic

Ker je bil izvoljen za poslanca v državnem zboru, je položaj župana občine Rogatec po več kot treh desetletjih zapustil tudi Martin Mikolič. Na seznamu večnih županov sta tako ostala le še dva: Čebulj in Švagan. Pri čemer je treba poudariti, da je bil Čebulj tudi edini kandidat v svoji občini, kar pomeni, da bo župan še v svojem devetem mandatu. Za svoj osmi mandat se je včeraj potegoval tudi Robert Smrdelj, župan Pivke in predsednik Združenja občin Slovenije.

Zgodovinski rekorder po dolžini staža v mestnih občinah je bil dolga leta nekdanji celjski župan Bojan Šrot, ki je knežje mesto vodil polnih 24 let. Po njegovem presenetljivem volilnem porazu konec leta 2022 je primat prevzel ljubljanski župan Zoran Janković. Oba sta na tokratnih volitvah ponovno kandidirala.

Takoj za Jankovićem je po dolžini županskega staža skupina lokalnih politikov, ki so se v županske pisarne zavihteli v prejšnjem desetletju in uspešno prebrodili več volitev. Med njimi so novomeški župan Gregor Macedoni, ki je na položaju od leta 2014 in bo še naprej, županja Ptuja Nuška Gajšek in župan Slovenj Gradca Tilen Klugler, ki sta mandat prevzela leta 2018. Klugler je bil tokrat celo edini kandidat v Mestni občini Slovenj Gradec, ki ima 13.560 volilnih upravičencev, Gajškova pa je imela precej težje delo: ob sebi je imela še štiri protikandidate.

Nuška Gajšek je bila v prejšnjem mandatu edina županja v slovenskih mestnih občinah. FOTO: SD

Nasploh je vse težje za ženske. Na volilnih lističih je za položaj župana kandidiralo veliko več moških (491) kot pa žensk, ki jih je bilo le še za petino (123).

Tudi seznami vseh, ki so imeli ambicijo, da sedijo v mestnih oziroma občinskih svetih, so vsake lokalne volitve krajši – tokrat je bilo na njem le še 18.016 imen, pred 20 leti jih je bilo, denimo, več kot 26.000.

Sodelovanje čez sredino

Zmago je imel zagotovljeno tudi aktualni župan občine Tolmin Alen Červ, ki je na prejšnjih volitvah zmagal šele v drugem krogu, letos pa ni imel protikandidata. Kot pravi, jemlje to kot potrditev dobrega dela, saj so otipljivi rezultati prinesli tudi politični konsenz, da velja začrtano pot nadaljevati. Prav o tem konsenzu oziroma o sodelovanju na lokalni ravni, kjer so občinski akterji sposobni sodelovati tudi čez politično sredino, je včeraj spregovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Opaža, da se na lokalni ravni »različne politične opcije več pogovarjajo med sabo in da prej najdejo skupno besedo pri projektih, ki so pomembni za razvoj občine«. Povedala je, da si želi, »da se to prenese tudi na državni nivo«.

Tilen Klugler je bil edini kandidat za župana v mestni občini Slovenj Gradec. FOTO: Arhiv Dela

Ena izmed občin, ki je bila v zadnjem mandatu pod še posebnim drobnogledom, je občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, kjer je bil potrjen, saj je bil edini kandidat, tudi dozdajšnji župan David Klobasa. Kandidiral je s podporo skupine volivcev, ki so Klobasi odpustili, da si je maja 2025 privoščil hud spodrsljaj, saj ga je vinjenega ustavila policija in mu vzela vozniško dovoljenje.

Med parlamentarnimi strankami je imela včeraj sicer največ županskih kandidatov SDS, in sicer 78. Od tega jih je 65 predlagala samostojno, 13 pa skupaj z drugimi strankami. Sledila je NSi s 50 kandidati. Gibanje Svoboda je imela tokrat 44 županskih kandidatov, SD pa 42.

Zanimivo, da je bil najmlajši kandidat za občinski svet komajda polnoleten, najstarejši pa je že dopolnil častitljivih 95 let. Med županskimi kandidati je bil z 81 leti včeraj najstarejši Marijan Poljšak, nekdanji župan Ajdovščine; najmlajši je Denis Česnik, kandidat SDS v postojnski občini, star je 21 let.

Luka Mesec je bil pripravljen svoj poslanski sedež zamenjati za županskega. FOTO: Blaž Samec

Sorodstvene vezi

V mestne in občinske svete želi tudi 70 poslancev, funkciji sta združljivi. Nista pa združljivi funkciji župana in poslanca. Kljub temu so se našli štirje, ki bi poslansko mesto takoj zamenjali za župansko, Luka Mesec (Levica) in Klemen Boštjančič (Svoboda) v Ljubljani, Meira Hot (SD) v Piranu in Iva Dimic (NSi) v Cerknici.

Ena izmed slovenskih posebnosti pa je tudi preplet sorodstvenih vezi. Marsikje se v lokalno politiko vključuje namreč več članov iste družine. Najbolj znan primer na tokratnih volitvah je na Obali, kjer je nekdanji koprski župan Boris Popovič kandidiral za župana v Izoli, njegov sin Nik Popovič pa v Kopru. V sosednjih občinah Litiji in Šmartnem pri Litiji sta bila županska kandidata brata Iztok in Blaž Izlakar. Še več sorodstveno povezanih kandidatov je bilo na volitvah v mestne oziroma občinske svete; tako sta bila v Grosupljem v tekmi za svetnika tudi nekdanja partnerica predsednika vlade Janeza Janše Silva Predalič in njun sin Žan Janša.

Pred 20 leti je bilo več kot 26.000 kandidatov za občinske svete, letos 18.016. FOTO: Voranc Vogel

Še eno osebno razsežnost omenimo, in sicer v bitki za županski stolček v Kranju: aktualni župan Matjaž Rakovec in Janez Černe, kandidat za župana, sta bila nekoč zelo tesna sodelavca. Oba sta pripadala isti stranki, SD, poleg tega je Rakovec leta 2020 poročil Černeta z ženo Ano. Njuna skupna pot se je končala junija 2025, ko je Rakovec podžupana Černeta razrešil s funkcije, do spora je prišlo zaradi različnih pogledov pri imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj.

3116 volišč je včeraj svoja vrata zaprlo ob sedmih zvečer. Kjer ni nihče od kandidatov prejel več kot polovice glasov, se bosta najbolje uvrščena pomerila v drugem krogu, ta bo 29. novembra.