Slovenijo že drugič letos pobelilo! Poglejte, kje se nabira sneg, konec tedna ga bo lahko še več (FOTO)

Medtem ko je nad večjim delom Slovenije deževalo, so se v visokogorju znova razveselili snežink. Na Kredarici se je nabralo 12 centimetrov snega, pobelilo pa je tudi dele Kamniško-Savinjskih Alp. Meteorologi za soboto napovedujejo novo ohladitev, meja sneženja pa se bo lahko spustila še precej nižje in vse do dolin Julijskih Alp.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so zjutraj na Kaninu izmerili štiri centimetre snežne odeje. Temperatura se je tam spustila na dve stopinji Celzija pod ničlo. Na Kredarici so ob isti uri namerili minus pet stopinj Celzija, tam pa je zapadlo 12 centimetrov snega. Tanka snežna odeja je prekrila tudi Vršič, Zelenico in Vogel.

Cojzova koča FOTO: Hribovc.si

Da je sneg poskrbel za zimsko podobo tudi drugod po slovenskih gorah, kažejo posnetki, ki jih na Facebooku deli Hribovc.si. Med pobeljenimi kraji je tudi območje Cojzove koče na Kokrskem sedlu, ki leži na približno 1793 metrih nadmorske višine. Priljubljena planinska postojanka stoji med Grintovcem in Kalško goro, visoko nad Kamniško Bistrico.

Sneg je tako že obiskal naše gore, medtem ko so morali prebivalci nižin tudi tokrat poseči predvsem po dežnikih.

Kanin. FOTO: Hribovc.si

Danes še dež, v petek hladno jutro

Po napovedi Arsa bo danes sprva še oblačno z občasnim dežjem. Dopoldne bodo padavine od severozahoda večinoma ponehale, popoldne pa se bo oblačnost začela trgati. Zapihal bo severni veter, na Primorskem tudi zmerna burja, ki bo pozneje oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

V noči na petek se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti Slovenije pa bo nastala megla. Petkovo jutro bo občutno hladnejše. Najnižje temperature bodo od minus dve do štiri stopinje Celzija, ob morju okoli šest stopinj. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa se bodo povzpele od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V soboto lahko sneži še precej nižje

Toda vremenskega dogajanja s tem še ne bo konec. Že v petek zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo in začele se bodo pojavljati padavine. Sobota bo po napovedih Arsa oblačna, deževna in hladna, meja sneženja pa se bo spustila do približno 1000 metrov nadmorske višine. Na možnost sneženja v višje ležečih dolinah je za Slovenske novice opozoril tudi meteorolog Branko Gregorčič. »Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja ponekod lahko spustila do višje ležečih dolin,« je pojasnil.

Tako ni izključeno, da bo konec tedna pobelilo tudi kraje, kjer tokrat snega še niso dočakali. Po drugi strani se v nižinah za zdaj obeta predvsem dež.

V nedeljo naj bi se vreme znova nekoliko izboljšalo. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa se bo prehodno pooblačilo.