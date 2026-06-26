Slovenijo žge vročinski val: Arso razglasil rdeči alarm, klimatologi svarijo pred rekordnimi temperaturami

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Sredi dopoldneva in popoldne svetujejo ljudem, naj se zadržujejo v senci ter se izogibajo velikim fizičnim naporom. V tako vročem vremenu je priporočljivo uživati lahko hrano in piti zadostne količine tekočine. Zračenju čez dan se velja izogibati. »Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj,« svetujejo na Arsu in poudarjajo, da je treba dobro prezračiti tudi na soncu parkirana vozila.

Sobotni rdeči alarm velja za Primorsko in del Notranjske, nedeljski pa tudi za osrednjo Slovenijo.

Vroče dni spremljajo poletne nevihte. V zadnjih dneh je Slovenijo zajelo več neviht, ki so jih spremljali tudi udari strel. Slovenija je ena od držav z najvišjo gostoto strel v Evropi, so navedli na Elektroinštitutu Milan Vidmar. Pred strelami se je najbolj varno umakniti v ozemljene stavbe in v avtomobile s kovinsko konstrukcijo, ki se je ne smemo dotikati. Na prostem se je treba izogibati mestom na visokih nadmorskih višinah, vodnih površin in kovinskih predmetov. Če nas nevihta zajame, na prostem počepnemo, med nevihto ne stojimo, ne hodimo in ne ležimo.

Med 10. in 17. uro poiščimo senco. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Med letoma 1991 in 2025 se je temperatura zraka v Sloveniji zvišala za okoli 2,1 stopinje Celzija oz. v povprečju približno 0,6 stopinje na desetletje, kar je mnogo hitreje kot na globalni ravni, opozarjajo klimatologi. Najtoplejše je bilo leto 2024, absolutni temperaturni rekord pa so izmerili avgusta 2013 na letališču v Cerkljah ob Krki.

Po Evropi smrtne žrtve

Medtem iz Francije poročajo o najmanj 50 smrtnih žrtev vročinskega vala, ki je zajel državo v zadnjih tednih. Štetje vključuje dogodke, povezane z vročino, tudi nesreče med iskanjem ohladitve, kot so utopitve, ter druge incidente, ki jih oblasti povezujejo z vročinskim valom. Zdravstveni inštitut Carlos III. v Španiji ocenjuje, da je zaradi ekstremne vročine umrlo več kot 200 ljudi. Gre za oceno presežne umrljivosti zaradi vročine, ki temelji na epidemiološkem spremljanju.