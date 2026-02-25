  • Delo d.o.o.
POLICIJA IN PES

Slovenjgraška policista lumpa zvabila s ceste, Slovenci navdušeni: »Počutil se je kot Komisar Rex ... « (VIDEO)

Menda se štirinožcu ni nič kaj mudilo domov, policist mu je bil res všeč.
Menda se štirinožcu ni nič kaj mudilo domov, policist mu je bil res všeč. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Pu Celje
Menda se štirinožcu ni nič kaj mudilo domov, policist mu je bil res všeč. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Pu Celje
M. U.
 25. 2. 2026 | 19:44
 25. 2. 2026 | 19:50
1:41
A+A-

Na Policijski upravi Celje so sporočili, da jih je občan obvestil o večjem psu, ki se je sprehajal po krožnem križišču pred Šmartnim pri Slovenj Gradcu. Zaradi gibanja živali po vozišču je bila velika nevarnost prometne nesreče, so dodali. 

Na kraj sta bila prišla policista PP Slovenj Gradec, ki jima je psa uspelo varno zvabiti s ceste in ga zadržati do prihoda lastnika. 

»Slovenjgraška policista sta pasjega lumpa, ki si je privoščil jutranji sprehod zvabila s ceste in ga zamotila, do prihoda lastnika. Naš policist mu je bil tako simpatičen, da se štirinožcu ni nič kaj mudilo domov,« so ob tem dodali na PU Celje. 

Dogodek se je tako k sreči zaključil brez poškodb in materialne škode. Policija ob tem znova opozarja lastnike živali na odgovorno ravnanje ter ustrezen nadzor nad hišnimi ljubljenčki.

So pa mnogi komentirali posnetek policistov in psa. Posnetek jih je spomnil na legendarno televizijsko serijo Komisar Rex.

»Vsaka čast temu policistu,in hvala za smeh policistke, lahko bi bil policijski pes Rex

»Počutil se je filmsko...kot Komisar Rex...bravo«

»Kakšna pasja lepota! Pohvala policistoma za humano ravnanje, ni zastonj rek, kakršen si do živali, tak si do ljudi«

»Nekateri imajo naravni talent za ravnanje z kužki«

»Komisar Rex..prijeten kuža in policist«

 

