Slovenka je bila prepričana, da ji je vlada podaljšala veljavnost vinjete, nato pa šok

Po družbenih omrežjih je zaokrožila objava Primorke, ki je ta mesec doživela hladno prho. Kot je zapisala, je v začetku novembra sklepala zavarovanje za avto, takrat pa naj bi ji bilo rečeno, da ji vinjeta po novem vladnem sklepu velja do aprila prihodnje leto.

A očitno je bila gospa zavedena, saj je po pošti kmalu prejela kazen zaradi vožnje brez veljavne vinjete. Izrekli so ji globo v višini 300 evrov, poleg tega pa mora, kot pravi, še kupiti vinjeto.

Vladni ukrep ne velja za vse

Tudi če za marsikoga ta vladni bombonček ni najbolj pošten, pa so žal pravila igre jasna. Ugodnost velja le za vinjete, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Te podaljšuje za štiri mesece od dneva, ko bi sicer potekla njihova veljavnost.

Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16 mesecev.

»Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po slednjem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek,« so pred dnevi ponazorili na Darsu.