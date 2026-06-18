Slovenka, ki je staro majevsko znanje spremenila v svoje poslanstvo

Raziskovalka časa, pisateljica, terapevtka, ustvarjalka in predvsem mama treh otrok. S temi besedami se opiše Blanka Thomas, ki že več kot 20 let raziskuje starodavna znanja, predvsem majevski Tzolkin koledar, majevsko abdominalno masažo in povezavo med človekom, časom ter notranjo transformacijo. Zadnjih sedem let živi v Belizeju na Karibih, kjer z družino ustvarja novo poglavje življenja.

Ali je ena ura res ena ura?

Kot pojasnjuje, se njena precej nenavadna življenjska zgodba začne že v otroštvu, ko je bila stara pet let in je v babičini dnevni sobi opazovala koledarje ter ure. »Že takrat sem imela občutek, da nekaj manjka – da bi moral imeti vsak dan svoj simbol ali pomen. V osnovni šoli sem se pogosto spraševala celo, ali je ena ura res vedno ena ura oziroma zakaj čas ljudje doživljamo tako različno. Takrat seveda nisem vedela, da bom dvajset let kasneje odkrila majevski Tzolkin koledar in da bo prav to postalo pomemben del mojega življenjskega poslanstva,« pravi sogovornica, ki je v Sloveniji delala v optiki, kjer je imela stabilno službo, a je čutila, da jo vleče drugam.

Po vseh teh letih imam občutek, da se vse moje poti počasi sestavljajo v eno večjo zgodbo.

Leta 2006 je tako ustanovila Akademijo življenja, zavod za naravno nego telesa, uma, duše in duha, in organizirala različna izobraževanja, delavnice in predavanja, predstavila je majevski Tzolkin koledar, majevsko abdominalno masažo ter nekatere druge starodavne prakse in znanja. Ustvarja pod imenom Blinkita.

Osebno preobrazbo je doživela septembra 1999, ko je sprejela zelo jasno odločitev, da želi popolnoma spremeniti svoje življenje. »Do približno 17. leta sem namreč pridobivala težo in v nekem obdobju imela okoli 112 kilogramov. Več kot deset let sem se vrtela v krogu hujšanja in ponovnega pridobivanja kilogramov. Po notranji odločitvi pa sem v enem letu izgubila 51 kilogramov. To svojo pot sem poimenovala Čarovnija vitkosti, o tej izkušnji sem napisala tudi knjigo z istim naslovom,« pravi mati treh otrok in dodaja, da je skozi proces dojela, da prava sprememba ni telesna, temveč identitetna.

Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.

»Leta 2008 sem prvič zasledila informacije o majevski abdominalni masaži pri dr. Rositi Arvigo v Belizeju. Najprej sem se udeležila izobraževanja v Grčiji, nato pa leta 2009 kot prva Slovenka odpotovala na nadaljnje šolanje v Belize. Takrat sem prvič zares stopila v majevski svet, ki sem ga prej poznala predvsem skozi raziskovanje in študij,« pripoveduje in dodaja, da je že ob prvem prihodu v Belize dobila zelo močan notranji občutek oziroma vizijo, da se bo čez približno deset let preselila tja. Dve leti kasneje se je udeležila nadaljevanja izobraževanja pri Rositi Arvigo.

Covid ji je prekrižal načrte

»Takrat sem spoznala svojega prvega moža, s katerim sva se tri mesece kasneje poročila. Leta 2014 sem rodila sina, danes skoraj 12-letnika. V Belize smo se dokončno preselili leta 2019, le nekaj mesecev pred izbruhom covida,« pravi in pojasnjuje, da ji je epidemija popolnoma porušila finančne načrte, saj se je želela ukvarjati s turizmom. »Zato sem bila prisiljena začeti popolnoma novo poglavje online ustvarjanja. V tem obdobju sem napisala več kot 200 e-knjig, posnela več kot 200 avdiohipnoz, vodila stotine online srečanj in ustvarila popolnoma nov način dela,« pripoveduje.

Leta 2021 je pri 43 letih rodila dvojčici. »Porod je trajal približno 20 minut in vse skupaj se je zgodilo tako hitro, da nekaj časa sploh nisem dojela, da sem res rodila. Rodila sem v bolnišnici v Belizeju, poseben blagoslov pa mi je pomenilo to, da je bila ob porodu prisotna tudi tradicionalna majevska babica. Pri pripravi na porod mi je zelo pomagalo znanje hipnoze in sproščanja, saj sem si že pred porodom pripravila lastne hipnotične posnetke, ki sem jih poslušala v času nosečnosti. Mislim, da je pomembno, da se žensk ne straši ves čas z zgodbami o težkih porodih in starosti. Sama sem dokaz, da je mogoče tudi drugače,« pojasnjuje.

Svoje otroke uči tudi slovensko. Kot pravi, sin ne govori tekoče slovensko, a veliko razume, dvojčici pa pri petih letih starosti tudi počasi osvajata slovensko besedišče. »Dvojčici sta zelo radovedni deklici in že od približno drugega leta spontano kažeta zanimanje za črke, številke, pisanje in branje, danes pišeta in bereta tekoče,« je ponosna na svoje otroke. Trenutno razvija projekt Blinkita Eco Resosrt&Village, saj želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost. »Po vseh teh letih imam občutek, da se vse moje poti počasi sestavljajo v eno večjo zgodbo. Februarja 2027 pripravljam posebno potovanje in retreat za samske ženske v Belizeju, kjer želim združiti raziskovanje Karibov, majevske kulture, osebne transformacije, ženstvenosti in bolj pristnega stika s sabo. Vedno bolj namreč čutim, da ljudje danes ne iščejo več le oddiha, ampak predvsem prostor, kjer lahko za trenutek zadihajo drugače in se ponovno začutijo,« pravi sogovornica.