  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSEBNI PREPOROD

Slovenka, ki je staro majevsko znanje spremenila v svoje poslanstvo

Blanka Thomas je ostala v Belizeju, kamor se je odpravila v šolo masaže. Rada bi razbila tabuje glede rojevanja otrok po 40. letu.
Blanka je pri 43 letih po naravni poti rodila dvojčici. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Blanka je pri 43 letih po naravni poti rodila dvojčici. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Sin je star 12 let in povsem razume tudi slovenski jezik.

Sin je star 12 let in povsem razume tudi slovenski jezik.

Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.

Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.

Blanka je pri 43 letih po naravni poti rodila dvojčici. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Sin je star 12 let in povsem razume tudi slovenski jezik.
Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.
Gordana Stojiljković
 18. 6. 2026 | 18:10
5:37
A+A-

Raziskovalka časa, pisateljica, terapevtka, ustvarjalka in predvsem mama treh otrok. S temi besedami se opiše Blanka Thomas, ki že več kot 20 let raziskuje starodavna znanja, predvsem majevski Tzolkin koledar, majevsko abdominalno masažo in povezavo med človekom, časom ter notranjo transformacijo. Zadnjih sedem let živi v Belizeju na Karibih, kjer z družino ustvarja novo poglavje življenja.

Ali je ena ura res ena ura?

Kot pojasnjuje, se njena precej nenavadna življenjska zgodba začne že v otroštvu, ko je bila stara pet let in je v babičini dnevni sobi opazovala koledarje ter ure. »Že takrat sem imela občutek, da nekaj manjka – da bi moral imeti vsak dan svoj simbol ali pomen. V osnovni šoli sem se pogosto spraševala celo, ali je ena ura res vedno ena ura oziroma zakaj čas ljudje doživljamo tako različno. Takrat seveda nisem vedela, da bom dvajset let kasneje odkrila majevski Tzolkin koledar in da bo prav to postalo pomemben del mojega življenjskega poslanstva,« pravi sogovornica, ki je v Sloveniji delala v optiki, kjer je imela stabilno službo, a je čutila, da jo vleče drugam.

Po vseh teh letih imam občutek, da se vse moje poti počasi sestavljajo v eno večjo zgodbo.

Leta 2006 je tako ustanovila Akademijo življenja, zavod za naravno nego telesa, uma, duše in duha, in organizirala različna izobraževanja, delavnice in predavanja, predstavila je majevski Tzolkin koledar, majevsko abdominalno masažo ter nekatere druge starodavne prakse in znanja. Ustvarja pod imenom Blinkita.

Osebno preobrazbo je doživela septembra 1999, ko je sprejela zelo jasno odločitev, da želi popolnoma spremeniti svoje življenje. »Do približno 17. leta sem namreč pridobivala težo in v nekem obdobju imela okoli 112 kilogramov. Več kot deset let sem se vrtela v krogu hujšanja in ponovnega pridobivanja kilogramov. Po notranji odločitvi pa sem v enem letu izgubila 51 kilogramov. To svojo pot sem poimenovala Čarovnija vitkosti, o tej izkušnji sem napisala tudi knjigo z istim naslovom,« pravi mati treh otrok in dodaja, da je skozi proces dojela, da prava sprememba ni telesna, temveč identitetna.

Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.
Blanko je prevzela majevska tradicija, s svojim poslanstvom pa si želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost.

»Leta 2008 sem prvič zasledila informacije o majevski abdominalni masaži pri dr. Rositi Arvigo v Belizeju. Najprej sem se udeležila izobraževanja v Grčiji, nato pa leta 2009 kot prva Slovenka odpotovala na nadaljnje šolanje v Belize. Takrat sem prvič zares stopila v majevski svet, ki sem ga prej poznala predvsem skozi raziskovanje in študij,« pripoveduje in dodaja, da je že ob prvem prihodu v Belize dobila zelo močan notranji občutek oziroma vizijo, da se bo čez približno deset let preselila tja. Dve leti kasneje se je udeležila nadaljevanja izobraževanja pri Rositi Arvigo.

Covid ji je prekrižal načrte

»Takrat sem spoznala svojega prvega moža, s katerim sva se tri mesece kasneje poročila. Leta 2014 sem rodila sina, danes skoraj 12-letnika. V Belize smo se dokončno preselili leta 2019, le nekaj mesecev pred izbruhom covida,« pravi in pojasnjuje, da ji je epidemija popolnoma porušila finančne načrte, saj se je želela ukvarjati s turizmom. »Zato sem bila prisiljena začeti popolnoma novo poglavje online ustvarjanja. V tem obdobju sem napisala več kot 200 e-knjig, posnela več kot 200 avdiohipnoz, vodila stotine online srečanj in ustvarila popolnoma nov način dela,« pripoveduje.

Leta 2021 je pri 43 letih rodila dvojčici. »Porod je trajal približno 20 minut in vse skupaj se je zgodilo tako hitro, da nekaj časa sploh nisem dojela, da sem res rodila. Rodila sem v bolnišnici v Belizeju, poseben blagoslov pa mi je pomenilo to, da je bila ob porodu prisotna tudi tradicionalna majevska babica. Pri pripravi na porod mi je zelo pomagalo znanje hipnoze in sproščanja, saj sem si že pred porodom pripravila lastne hipnotične posnetke, ki sem jih poslušala v času nosečnosti. Mislim, da je pomembno, da se žensk ne straši ves čas z zgodbami o težkih porodih in starosti. Sama sem dokaz, da je mogoče tudi drugače,« pojasnjuje.

Svoje otroke uči tudi slovensko. Kot pravi, sin ne govori tekoče slovensko, a veliko razume, dvojčici pa pri petih letih starosti tudi počasi osvajata slovensko besedišče. »Dvojčici sta zelo radovedni deklici in že od približno drugega leta spontano kažeta zanimanje za črke, številke, pisanje in branje, danes pišeta in bereta tekoče,« je ponosna na svoje otroke. Trenutno razvija projekt Blinkita Eco Resosrt&Village, saj želi povezati naravo, počasnejši način življenja, osebno rast in skupnost. »Po vseh teh letih imam občutek, da se vse moje poti počasi sestavljajo v eno večjo zgodbo. Februarja 2027 pripravljam posebno potovanje in retreat za samske ženske v Belizeju, kjer želim združiti raziskovanje Karibov, majevske kulture, osebne transformacije, ženstvenosti in bolj pristnega stika s sabo. Vedno bolj namreč čutim, da ljudje danes ne iščejo več le oddiha, ampak predvsem prostor, kjer lahko za trenutek zadihajo drugače in se ponovno začutijo,« pravi sogovornica. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Blanka Thomasmajevski koledarMajičashipnozaduhovnostBelizeporodBlinkita
ZADNJE NOVICE
19:15
Bralci
LPP ODGOVARJA

Ljubljančani ogorčeni zaradi ukinitve avtobusa 25: »Ne jemljite nam povezave do centra!«

Krajani opozarjajo, da bodo na slabšem starejši, invalidi, dijaki in študenti, LPP odgovarja, da bo promet po novem zanesljivejši.
18. 6. 2026 | 19:15
19:15
Novice  |  Slovenija
PIVO

Miroslav, ki je obglavil Tita v Velenju, bi zdaj rad imel »​Diktatorja«

Rad bi proizvajal »simbol upora proti vsakemu zatiranju. Pivo, ki osvobaja «.
18. 6. 2026 | 19:15
19:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Ločeno bivanje, skupno življenje: zakaj so takšne zveze vse bolj priljubljene

Raziskave kažejo, da lahko ločeno bivanje zmanjša vsakodnevne konflikte in ohranja občutek svobode, hkrati pa partnerjema omogoča čustveno in intimno bližino.
18. 6. 2026 | 19:10
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ŠANGHAJU

Psa vzgaja kot otroka, ne boste verjeli, koliko zapravi zanj

V Šanghaju vse več hišnih ljubljenčkov obiskuje vrtec, kjer se družijo, jedo sveže pripravljene obroke ter uživajo v glasbeni spremljavi pianista.
Urša Splichal18. 6. 2026 | 19:00
18:45
Novice  |  Svet
KONKURENČNOST

Po padcu Slovenije na lestvici konkurenčnosti se je oglasil Janez Janša

V Združenju Manager menijo, da je bil zdrs pričakovan.
18. 6. 2026 | 18:45
18:35
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Na dirki po Sloveniji skupinski padec kolesarjev, vse zdravniško osebje iz spremljevalnih avtomobilov zasedeno

Dušan Rajović v drugi etapi presenetil Pithieja.
18. 6. 2026 | 18:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno prihodnost želimo zapustiti naslednjim generacijam?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki