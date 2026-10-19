Slovenka med 100 naj kmetic sveta: Nataša je postala ena od junakinj svetovnega kmetijstva (FOTO)

V četrtek, 15. oktobra, je bil svetovni dan kmetic. Namenjen je ozaveščanju o pomenu in prispevku žensk v kmetijstvu ter opozarjanju na vse izzive, s katerimi se soočajo.

Ženske so nepogrešljive tudi v slovenskem kmetijstvu: s svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja. Eden najlepših dokazov za to je Nataša Medle iz Sela pri Ratežu. Dolenjki je namreč uspel izjemen podvig!

S partnerjem sta bila hvaležna za to, kako sta veleposlanik Franci But (drugi z desne) in dr. Blaža Nahtigal (skrajno levo) poskrbela zanju.

Glede na podatek OZN za prehrano in kmetijstvo, da je na svetu več kot 360 milijonov kmetic, so Natašo Medle uvrstili celo med 100 naj kmetic sveta! Natančneje: uvrstili so jo med 100 ženskih junakinj agroživilskih sistemov in razvoja podeželja (100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development). Gre za izjemno čast, ki se je zaveda tudi naša mlada podjetnica in prevzemnica kmetije, ki uspešno razvija sodobno, trajnostno naravnano in izjemno raznoliko kmetijsko gospodarstvo. Na dveh hektarjih pokritih pridelovalnih površin v 17 sodobnih rastlinjakih prideluje zelenjavo, jagode, okrasne rastline, zelišča in sadike ter uporablja številne do okolja prijazne rešitve, med drugim sončno energijo, ogrevanje z lesnimi sekanci iz lastnega gozda, zbiranje deževnice za namakanje in organska gnojila. S podporo sredstev skupne kmetijske politike je celoletno pridelavo le še okrepila ter prispevala k večji lokalni oskrbi s kakovostno hrano.

Klic iz Vatikana

»Občutki so neprecenljivi: veš, da delaš nekaj prav,« je za Slovenske novice strnila prve vtise po vrnitvi iz Rima, kjer je bila od srede do sobote. Bila je na gala prireditvi, ki je potekala 15. oktobra, in sicer na sedežu OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Potekala je v okviru Svetovnega prehranskega foruma 2026, slovesnost pa je odprl generalni direktor FAO Qu Dongyu.

Njegovemu govoru, v katerem se je poklonil tistim ženskam, ki spreminjajo kmetijstvo, pa je seveda prisluhnila tudi naša mlada podjetnica in prevzemnica kmetije iz Dolenjske, ki je s svojim delom in znanjem stroko še posebno navdušila s sodobnim, raznolikim in trajnostno naravnanim kmetijskim gospodarstvom, na katerem povezuje pridelavo hrane, tehnološke rešitve in odgovorno ravnanje z naravnimi viri.

Nominacije so poslale vse najmočnejše kmetijske velesile.

Izvedeli smo, da je bilo naše ministrstvo za kmetijstvo tisto, ki je do 15. julija predlagalo (nominiralo) Natašo Medle, ter da je na FAO slednjič prispelo 609 nominacij z vsega sveta. Nominacije so poslale vse najmočnejše kmetijske velesile.

Poklicali so me iz Vatikana, s tamkajšnjega veleposlaništva Slovenije. Sprva sem mislila, da je šala.

Že konec avgusta je bilo jasno, da je bila v ožji izbor izbrana tudi Nataša Medle. »Poklicali so me iz Vatikana, s tamkajšnjega veleposlaništva Slovenije. Sprva sem mislila, da je šala. Toda hitro je postalo jasno, da ne gre za noben hec,« se je spominjala.

Svečani dnevi

V Rim je lahko odpotovala s svojim partnerjem. Zelo je hvaležna, kot nam je zaupala, tudi veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu Franciju Butu in dr. Blaži Nahtigal, svetovalki in namestnici stalnega predstavnika Republike Slovenije pri OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Svetovnem programu za hrano (WFP) v Rimu. »Zelo sta se potrudila in lepo poskrbela za naju,« je dejala naša naj kmetica, ki je domov prinesla lepo priznanje. »To so bili resnično svečani dnevi ... Sprva nas je sprejel generalni direktor FAO, na svečani prireditvi pa so vsako od nas stotih poklicali na oder. Aja, pred tem so bile še videopredstavitve vsake izmed nas,« je bila še vedno pod velikim vtisom naša sogovornica, ki se zaveda, da bo treba že jutri zavihati rokave. Dela pri njih nikoli ne zmanjka. Njihova kmetija premore 10 hektarjev obdelovalnih površin, od tega sta dva hektarja visokotehnoloških rastlinjakov. Zato imajo lahko svežo zelenjavo tudi pozimi.

Lahko se je družila z drugimi junakinjami, s katerimi spreminjajo kmetijstvo na boljše.

Jesen je namreč tisti letni čas, ko pri njih odstranjujejo plodovke in v rastlinjake posadijo kapusnice, cvetačo, brokoli in zelje. Za zgodnjo spomladansko pridelavo bodo posadili motovilec, solato, por in mlado čebulo. Januarja bodo posadili mladi krompir, ki ga bodo pobirali aprila.