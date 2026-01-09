Slovenska pevka na lepotni operaciji v Turčiji! »Tam sem videla veliko Slovencev«

Smrt 44-letne Slovenke, ki je po estetskem posegu umrla v Turčiji, je pretresla domačo javnost in znova pokazala, kako hitro se lahko »storitveni turizem« spremeni v nočno moro, če ne gre vse po načrtih. Uradni vzrok smrti Korošice še ni znan, truplo pa so že pripeljali v Slovenijo, kjer bodo z obdukcijo skušali razjasniti, kaj se je zgodilo. O tem, kaj vse se lahko skriva za glamuroznimi reklamami in paketnimi ponudbami, smo govorili s tiktokerko, pevko in plesalko Patricijo Štifter, znano pod umetniškim imenom Riya Damyanti. Pove, da podrobnosti konkretnega primera ne pozna, saj je informacije izvedela prek medijev, a dodaja, da ima tudi sama nekaj izkušenj z lepotnimi postopki v Istanbulu.

V Turčiji je, kot pravi, opravila neinvazivne lepotne postopke, dermalna polnila s hialuronsko kislino in botulinum toksin, ne pa kirurških posegov. Prav zato se v pogovoru osredotoča na svojo izkušnjo. Pred odločitvijo je preverjala spletne ocene, predstavitve zdravnikov in njihove certifikate. Ob tem odkrito prizna, da je bil pomemben dejavnik tudi nižja cena v primerjavi s Slovenijo. V Turčijo je odšla na priporočilo slovenske klinike. Doslej je posege vedno opravljala izključno v tujini.

Spomladi je na Instagramu, kjer jo spremlja 30 tisoč sledilcev (na tiktoku pa čez 200 tisoč), objavila tudi video svojega lepotnega posega v Turčiji in ga pospremila z besedami v mešanici srbščine in hrvaščine s slovenskim naglasom: »Estetske klinike v Evropi postale predrage, turške sodijo v svetovni vrh. Za vas sem se odločila to preizkusiti.« Dodala je še, da te na »letališču pričaka njihov luksuzni taksi, nato pa te namestijo v hotel s petimi zvezdicami«. Vse naj bi potekalo korektno, sama pa pravi, da je bila nad vsem »navdušena«.

V Istanbulu je naletela tudi na »sumljive« klinike, ki ljudi vabijo že z letaki na ulicah, a sama je imela z izbrano kliniko odlične izkušnje. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Posredniki in provizije: past, ki jo mnogi spregledajo

Opozarja na nevarnost, ki jo marsikdo podceni, in sicer na posrednike, ki »organizirajo« posege predvsem zaradi provizij, ne pa zaradi varnosti pacientov. Pravi, da je za tak pojav slišala tudi v Sloveniji: »Posamezni ponudniki oziroma posamezniki ponujajo organizacijo posegov v Turčiji predvsem na podlagi provizij. Pri tem pogosto nimajo poglobljenega znanja o klinikah, zdravnikih ali dejanskih varnostnih protokolih, temveč delujejo zgolj kot posredniki. To predstavlja dodatno tveganje, na katerega bi morali biti ljudje še posebej pozorni.«

Pravi, da je bila njena izkušnja v preverjeni kliniki povsem drugačna. Pred posegom se je kirurg z njo temeljito pogovoril o željah, natančno pregledal obraz, označil točke vboda, preveril morebitne alergije in bolezni ter dosledno poskrbel za higieno – od razkuževanja kože do inštrumentov. Komunikacija je bila profesionalna, zato v tem delu iz svoje izkušnje ne izpostavlja ničesar spornega.

V Turčiji se lahko hitro znajdeš v težavah: »Ponujali so mi tudi okoli 100 evrov za celoten obraz«

Slovenska pevka in plesalka, v zadnjih letih pa predvsem tiktokerka pravi, da se človek v Turčiji lahko zelo hitro znajde v težavah, če se odloči za »sumljive« klinike, posebej tiste z nenavadno nizkimi cenami. Istanbul opisuje kot mesto, kjer te ponudbe kar lovijo na ulici: »V Istanbulu je izjemno veliko ljudi, ki na ulicah delijo letake estetskih klinik, ponujajo 'takojšnje' storitve in dobesedno vabijo mimoidoče v klinike.«

Iz radovednosti si je eno takšno kliniko ogledala tudi sama in doživela pritisk, ki ga ni pozabila. »Takoj ob vstopu so me mlade zaposlene začele intenzivno nagovarjati k dermalnim polnilom in celo operacijam, kljub večkratni zavrnitvi pa so vztrajale in ponujale ekstremno nizke cene, tudi okoli 100 evrov za celoten obraz. Ko sva z mamo želeli oditi, so postale vsiljive, občutek je bil zelo neprijeten. Klinika je bila sicer na videz urejena, vendar je bila v stari stavbi z neprimernim dostopom, predvsem pa je bil že ob prvem vtisu očiten manko profesionalnosti, jasnih postopkov in osnovne discipline glede higiene. Takšne izkušnje so po mojem mnenju jasen opozorilni znak, da nekaj ni v redu, in tu mora vsak posameznik zelo trezno presoditi situacijo,« opozarja Patricija in dodaja, da so cene estetskih posegov v Turčiji praviloma nižje kot v Sloveniji. Sama bi ocenila, da tudi do približno 30 odstotkov, kar povezuje s standardom države.

V njenem primeru je poseg sovpadal z načrtovanimi počitnicami, agencija pa ji je, kot pravi, transparentno predstavila kliniko, zdravnike in reference. Ob tem opozori še na realnost drobnega tiska: »Posredniki oziroma agencije praviloma ne odgovarjajo za zaplete, odgovornost naj bi nosila klinika.«

Riya Damyanti z mamo Aleksandro Popovič in očimom glasbenikom Danijelom Popovičem. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Slovenci množično v tujino: moški za lase, ženske za nos

Po njenih opažanjih se na estetske posege v tujino odpravlja veliko Slovencev. »Tudi sama sem v kliniki srečala več Slovencev, največ moških, ki so se odločili za presaditev las.« Med ženskami izpostavi korekcije nosu, ki jih Turčija močno promovira na družbenih omrežjih in prek vplivnežev.

Ker tudi sama ustvarja vsebine za širše balkansko občinstvo, dodaja, da je v Srbiji trenutno izrazit trend korekcij nosu in povečanja prsi, posegov, ki jih klinike intenzivno oglašujejo, pogosto tudi prek plačanih sodelovanj z vplivnicami.

Hkrati poudari, da imamo v Sloveniji vrhunske klinike in strokovnjake, po njenem celo med boljšimi v Evropi. A ljudi še vedno premamijo nižje cene in paketne ponudbe, ki vključujejo namestitev, prevoze in organizacijo. »Sama nameravam v prihodnje preizkusiti tudi slovenske klinike na področju dermalnih polnil in si ustvariti primerjalno mnenje ter podati oceno,« pravi.

O lepotnih idealih pravi, da vsak človek svoje telo doživlja drugače. Če komu estetski poseg pomaga k samozavesti, v tem ne vidi nič slabega FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Lepotni ideali ali stigma po lepotnih popravkih?

Dejstvo je, da prevladujejo umetno ustvarjeni trendi in lepotni ideali potrošniške družbe, ki nas silijo v tekmo za mladostjo, popolnim telesom in obrazom brez napak. Pritisk, da moramo biti »dovolj lepi«, da bi bili sprejeti, ni nič novega, sogovornica pa meni, da je pri lepotnih popravkih še vedno prisotna neupravičena stigma. »Družba danes pogosto zelo poudarja naravno lepoto, kar je povsem legitimno, vendar noben človek ne razmišlja enako kot drugi … Če nekomu estetski poseg pomaga, da se v svoji koži počuti bolje in bolj samozavestno, v tem osebno ne vidim nič slabega. Poleg tega estetske klinike ne opravljajo zgolj lepotnih posegov, pogosto imajo tudi pomembno zdravstveno vlogo, na primer pri operacijah povešenih vek, funkcionalnih korekcijah nosu in drugih posegih, ki izboljšujejo tako zdravje kot vsakdanje življenje posameznika. V Aziji se dekleta že pri 15 letih odločijo za estetske popravke svojih vek, ki se imenuje double eyelid. Tam so estetske kirurgije tako razširjene, da skorajda ni več ne dekleta ne fanta, ki ne bi posegel po operaciji.«

»Do zapletov lahko pride povsod, tudi v Sloveniji«

Tragična smrt 44-letne Slovenke jo je, kot pravi, močno razžalostila, za primer pa je izvedela prek medijskih poročil. Ob tem je opozorila vse, ki razmišljajo o posegih v tujini: »Klinike, ki ljudi nagovarjajo na ulici z letaki in ekstremno nizkimi cenami, bi morale biti absolutna rdeča zastavica. Če ima posameznik dvome, strah ali občutek negotovosti, je bolje poseg opraviti v domačem okolju. Estetski posegi sami po sebi niso sporni, zapleti pa se lahko zgodijo povsod, tudi v Sloveniji. Gre za poseg v telo, ki vedno nosi določeno tveganje, zato se mora vsak najprej iskreno vprašati, kaj je pripravljen sprejeti in česa ne. Če obstaja resen dvom, je moj nasvet jasen: posega se raje ne lotiti.«

Kaj je za zdaj znano o smrti 44-letnice? Po do zdaj znanih informacijah se je 44-letnica iz Slovenj Gradca v Turčijo odpravila na poseg ob posredovanju neimenovane agencije. Po posegu na kliniki naj bi bila nastanjena v hotelu, nato pa se ji je zdravstveno stanje poslabšalo. Klicala je pooblaščene, a ji menda niso pravočasno pomagali. Odpeljali so jo v turško bolnišnico, kjer je v začetku januarja umrla. Uradni vzrok smrti za zdaj ni znan. Svakinja umrle je pojasnila, da ni znano, kdo jo je našel v hotelu in jo pripeljal v bolnišnico. Truplo so prepeljali v Slovenijo. Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani so opravili obdukcijo, ki bo skupaj z dokumentacijo in podatki iz Turčije ključna, da se razjasni, zakaj je umrla in kaj se je v resnici zgodilo po posegu.

