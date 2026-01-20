  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MORALNI GREH, A ZAKON JE JASEN

Slovenka tožila moža za 30 tisočakov zaradi varanja in intimnega zavračanja. To je odločilo mariborsko sodišče

Primer iz Maribora kaže, da odškodnina za duševne bolečine v zakonu ni avtomatska niti takrat, ko so dejanja moralno zavržna.
Tožila je moža in zahtevala odškodnino zaradi duševnih bolečin ter psihičnega nasilja, ki naj bi ga doživljala v zakonski zvezi. FOTO: Blaž Samec, Delo
Tožila je moža in zahtevala odškodnino zaradi duševnih bolečin ter psihičnega nasilja, ki naj bi ga doživljala v zakonski zvezi. FOTO: Blaž Samec, Delo
Nina Čakarić
 20. 1. 2026 | 19:03
 20. 1. 2026 | 19:03
A+A-

Ali lahko zakonca tožiš za duševne bolečine, ker te je varal in te intimno zavračal? O tem piše Eva Vervega, mag. prava v reviji Pravna praksa, izhodišče pa je odločitev Višjega sodišča v Mariboru, kjer je žena od moža zahtevala 30.000 evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin, ki naj bi jih doživljala v zakonu zaradi njegove nezvestobe in zavračanja. Sodišče je njegovo ravnanje označilo kot moralno sporno, vendar je hkrati poudarilo, da to samo po sebi še ne pomeni, da gre za protipravno ravnanje, ki bi avtomatsko odprlo vrata odškodnini.

Kaj je trdila tožnica

Soproga oziroma tožnica je trdila, da jo je mož najmanj dve leti na skrivaj varal, ji lagal, jo zavajal in bil do nje poniževalen, krivdo pa prelagal nanjo. Zaupala je, da jo je mož intimno zavračal, med drugim ji je očital previsoko težo, in da je šlo za čustveno zlorabo ter poseg v njeno duševno in telesno integriteto ter osebno dostojanstvo. Vse to naj bi pri njej povzročilo tako hude duševne bolečine, da so se pokazale tudi telesno, kot glavoboli, nespečnost in slabše počutje.

Kaj je odločilo sodišče

Višje sodišče je presodilo, da varanje in intimno zavračanje sama po sebi še ne pomenita protipravnosti, zato niso izpolnjeni vsi pogoji, da bi nekdo zaradi takšnega ravnanja moral plačati odškodnino. V obrazložitvi je sodišče poudarilo tudi nekaj, kar zveni trdo, a je pomembno: v zakonskih zvezah so nesoglasja, napetosti in čustvene obremenitve žal pogosto del odnosa, zakonca pa že s poroko prevzameta tudi tveganje, da lahko tak odnos prinese določene čustvene posledice, piše v članku v Pravni praksi odvetniška pripravnica, mag. prava in doktorska študentka na mariborski pravni fakulteti Vervega.

Mag. prava, odvetniška pripravnica, doktorska študentka na PF Univerze v Mariboru Eva Vervega je obravnavala primer zakonske nezvestobe in pojasnila, kako je o njem presodilo Višje sodišče v Mariboru. FOTO: Odvetniška pisarna Ternik Bučar
Mag. prava, odvetniška pripravnica, doktorska študentka na PF Univerze v Mariboru Eva Vervega je obravnavala primer zakonske nezvestobe in pojasnila, kako je o njem presodilo Višje sodišče v Mariboru. FOTO: Odvetniška pisarna Ternik Bučar

Kdaj pravo sploh priznava odškodnino za duševne bolečine

Magistra prava pojasni, da odškodnina za duševne bolečine spada med nepremoženjsko škodo, ki jo Obligacijski zakonik priznava v določenih primerih – na primer pri hujših posegih v osebnostne pravice. »Denarna odškodnina se lahko zahteva za duševne bolečine, nastale zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostnih pravic ter zaradi smrti bližnjega.«.

Pri tem spomni tudi na 35. člen Ustave, ki varuje človekovo duševno in telesno celovitost, zasebnost in osebnostne pravice. A sodna praksa po njenem povzema jasno: pravo odškodnino praviloma prizna le pri resnih in hujših posegih (na primer v telesno ali duševno integriteto, čast in dostojanstvo), ne pa pri vsaki življenjski krivici, ki jo doživiš v odnosu.

Moralno sporno ni vedno pravno kaznivo

Vervega se z odločitvijo sodišča strinja in zapiše, da bi priznanje odškodnine v takih primerih lahko pomenilo nesorazmeren ukrep. Posebej izpostavi stališče pravnika Igorja Vuksanovića, ki poudarja, da v sodobni družbi svoboda in avtonomija posameznikovega spolnega vedenja pretehtata, zato varajoči zakonec praviloma ne bi smel »odgovarjati« z denarno odškodnino. Kot blažje možnosti za prizadetega zakonca omenja ukrepe, kot so razveza ali pobotanje; v njegovih zapisih se pojavi tudi provokativen primer, da prizadeti zakonec naveže spolne stike s »tretjim«.

» Vsekakor pa je prepričan (Vuksanović), da dostopnost odškodninskih zahtevkov v praksi ne bo prispevala k zmanjšanju pogostosti nezvestobe. Avtor v drugem članku sicer priznava, da soočenje s partnerjevo nezvestobo lahko povzroči škodo tako na premoženjskem področju (npr. stroški preselitve) kot predvsem na nepremoženjskem področju, kot so duševne bolečine, strah in čustvene obremenitve. Kljub temu pa ostaja pri stališču, da gre na tem življenjskem področju za sfero, kjer pravice in obveznosti večinoma nosijo moralno ali etično naravo. Pravnih posledic ali dolžnosti, ki bi bile neposredno iztožljive pred sodiščem, po njegovem mnenju tu načeloma ni,« povzema magistra prava Vervega.

Odločitev sodišča torej nakazuje, da pravo ne kaznuje vsakega moralnega greha, ali kot pravi avtorica,  v modernih ureditvah ni prostora za »moralno policijo«, pravo mora ostati zadržano, še posebej pri najbolj intimnih odnosih. »Pravna pravila in načela delujejo usklajeno in tvorijo enoten pravni sistem, morala na drugi strani pa nima enotne, sistemske narave, ampak je družbeno razpršena. Medtem ko obstajajo moralne norme, ki jih priznava večina, je hkrati veliko različnih in pogosto nasprotujočih si moralnih prepričanj, ki pravno niso zavezujoča. Zato je nujno jasno ločevati med pravno odgovornostjo in moralno presojo. To velja tudi v obravnavanih primerih, ki se nanašajo na najbolj intimne odnose in težave znotraj teh, kot je zakonska nezvestoba. Moralno sporna dejanja, kot so varanje, laganje ali zavajanje partnerja, sicer povzročajo osebno in čustveno škodo, a sama po sebi še ne zadostujejo za uveljavitev pravne sankcije ali odškodnine.« 

Več iz teme

mariborsko sodiščeodškodninatožbazakoncavaranjeEva Vervegapravna praksa
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKI STALEŽ

Kljub nefunkcionalni desni strani telesa ga je ZZZS poslal delat: »S pomočjo leve roke lahko dela z desno«

Po hudi delovni nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji so pristojne institucije presodile, da je 30-letni Aleksander kljub težkim in trajnim posledicam sposoben za delo.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 20:18
20:00
Lifestyle  |  Stil
PARTNERSTVO

Zakaj nas starejše ženske z mlajšimi partnerji še vedno tako zelo motijo

Razmerja, v katerih je ženska starejša od partnerja, nastavljajo ogledalo družbi.
Danaja Lorenčič20. 1. 2026 | 20:00
19:53
Bulvar  |  Domači trači
ZABAVNA PRIGODA

Ste vedeli, zakaj junaka Miho Deželaka kličejo tudi »Lassie se vrača«? (VIDEO)

Anekdota iz radijske zgodovine priljubljenega voditelja Mihe Deželaka.
20. 1. 2026 | 19:53
19:43
Novice  |  Svet
OBLETNICA

Četrt stoletja wikipedije

Spletno enciklopedijo je oblikovalo razpravljanje o nevtralnosti, strokovnosti in prihodnosti skupnega znanja.
Staš Ivanc20. 1. 2026 | 19:43
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽELEZNIŠKA NESREČA

Španija žaluje, našli 42. žrtev železniške nesreče

V Španiji se je danes začelo tudi tridnevno žalovanje za žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013, ki se je zgodila v nedeljo zvečer.
20. 1. 2026 | 19:21
19:03
Novice  |  Slovenija
MORALNI GREH, A ZAKON JE JASEN

Slovenka tožila moža za 30 tisočakov zaradi varanja in intimnega zavračanja. To je odločilo mariborsko sodišče

Primer iz Maribora kaže, da odškodnina za duševne bolečine v zakonu ni avtomatska niti takrat, ko so dejanja moralno zavržna.
Nina Čakarić20. 1. 2026 | 19:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki