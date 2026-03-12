Slovenka trdi, da so jo zašuštrali, za 300 tisoč tožila lepotnega kirurga

SPREMENJENA ZUNANJOST

Trpi hude bolečine, spremenjena je tudi njena zunanjost.

Slovenka, ki je šla pred dobrimi desetimi leti pod kirurški nož v upanju, da bo lepša, najbrž še danes močno obžaluje svojo odločitev. Zaradi posledic posega še vedno trpi zelo hude bolečine, zaradi česar menda celo izgublja zavest. Obiskuje zdravnika, ki ji predpisuje analgetike. Poleg tega je spremenjena tudi njena zunanjost. Zaradi napake med posegom, in sicer poškodbe 11. možganskega živca s prerezanjem sternokleidomastoidne mišice, ima eno ramo nižjo od druge, spremenjena je njena obrazna mimika, njen videz pa je nesimetričen, trdi. Zaradi vsega ne živi več normalno, temveč je v stalni ...