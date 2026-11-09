Slovenka v Louvru razstavila svojo umetnino kljub demonstracijam: »Doma so me spraševali, ali res nameravam tja« (FOTO)

Dolgoletne sanje zasavske umetnice in izdelovalke nakita ter daril iz premoga Marjete Hribar so bile tudi, da bi razstavljala v slovitem Louvru. In pred dnevi so se ji uresničile, le da so se obenem spremenile tudi v manjšo moro. V francoski prestolnici se je Hribarjeva namreč znašla ravno med demonstracijami študentov, ki so prerasle v splošne.

»Da razstavljam na tako imenitnem dogodku, ki se ga lahko udeležijo le redki, smo bili dogovorjeni že oktobra lani. O tem sem sanjala že več let. A ne le to. Skulptura je bila tam prvič ekskluzivno razstavljena in je že od junija čakala na to na Dunaju,« nam je zaupala. Gre za skulpturo Uncut Diamond iz premoga in steklenega diamanta, obdanega z uranovim steklom, ki nosi globoko simboliko. Uranovo steklo pod navadno svetlobo deluje umirjeno, ko pa nanj posveti UV-svetloba, čarobno in intenzivno zažari v neonsko zeleni barvi.

Zastrašujoče mesto

A teden dni pred odhodom se je začel protestni pohod nezadovoljnih francoskih študentov, ki so se jim pridružili tudi drugi državljani. »Doma so me spraševali, ali res nameravam tja, kjer je sodeč po fotografijah vse uničeno, požgano in razbito. Meni pa se je rušil svet. Vsak dan so prihajale slabše novice – najava novih protestov, obvestila, kaj vse se zapira –, jokajoči trgovci na televiziji in komentarji o dogajanju pa res niso pripomogli k temu, da se odločim, da grem. Galerija je objavila, da bodo vztrajali, da četudi bo Louvre zaprl vrata, bomo mi tam,« doda. Da bo svoje delo videla tam, kjer je zanjo tako rekoč sveto, je odtehtalo ves strah in odločilo, da gre.

»Ne moreš verjeti, a zjutraj na tešče ni protestiral nihče.«

Že pot je bila takšna, kot bi jo angelčki prepričevali, naj ostane doma na Izlakah. Najprej je doživela zmedo na poti do zagrebškega letališča, v Franciji pa je pristala na letališču 80 kilometrov od prestolnice: »Zapore cest, pa neki čudni zemljevidi, ki so me peljali vsenaokoli. Prišla je nevihta Austen s sunki 161 km in pet ur smo čakali, da gremo naprej. Po pravici, če ne bi bila ves ta čas že na sedežu, bi odpeketala domov. A sem šla naprej. Deževni večerni Pariz na petek pred demonstracijami je bil zastrašujoč. Ljudje mrki, previdni in razdražljivi so čakali, kaj bo,« pove. Zapletlo se je tudi v Louvru, odpovedala je logistika. Namesto ob 16. uri je prispela tja ob 21. uri, uro pred tem pa se je prireditev že začela.

Proge tramvaja so bile zaprte, policijska ura se je začela ob 22., sama pa ni vedela, v katero smer sploh mora za Louvre. Pred hotelom so mimo nje vozili veliki oklepniki. »Zjutraj je bilo vse mirno in sem se peš podala do Louvra. Ne moreš verjeti, a zjutraj na tešče ni protestiral nihče, demonstracije so bile napovedane za popoldne. Kljub temu pa so bili na vsakem koraku zaskrbljeni trgovci, z deskami so prekrivali izložbe, pročelja, praznili trgovine, peščica pa je še prodala kak izdelek. Vmes so se po centru sprehajale skupine ljudi, oblečenih v črno, s kapucami in maskami.« Pred Louvrom je bilo ogromno vojske in oborožene policije.

Del kaosa na ulicah prestolnice

Ogrožena kultura

Vse v okolici je bilo zaprto, le razstavljavci, med katerimi je bila tudi Hribarjeva, so vztrajali. »Zares več kot tesnoben in čuden občutek, ker smo bili edini, ki smo se nekako pretvarjali, kot da ni nič. In na srečo nekaj časa tudi ni bilo. Protesti so bili namreč vmes preusmerjeni na obrobje. Da gre tudi tam zares, smo videli po tepenih in zaplinjenih ljudeh, ki so se hladili z vodo iz fontan in iskali, kje jo bodo dobili za pitje. Sicer pa smo bili v Louvru nekako zabarikadirani. Pred vhodom vojska, policija na vsakem koraku in varnostniki. Pomislila sem, kaj bi bilo, če bi bilo nezavarovano in bi protestniki prišli noter. Koliko kulture iz zadnjega tisočletja bi bilo uničene,« pravi. Misleč, da je trenutno v tem delu Pariza varno, je nameravala na hitro pokukati k Eifflovemu stolpu.

»Varnostniki so rekli 'Nazaj!', prehod so preprečevale tudi železne zapore. Elizejske poljane so imele točno določeno pot med zaporami, pa še tam je bilo treba hoditi hitro in v vrsti. Prodajalci so izpraznili prodajalne, na ulicah pa krvavi, objokani, prestrašeni in razjarjeni ljudje,« opisuje.

Popisana pročelja FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Med divjanjem po ulicah so se ljudje zatekli tudi v cerkev, kjer so molili za konec nevarnosti. »Tudi sama sem šla vanjo. Bili smo druščina z vseh koncev. Evropejci, Azijci, Afričani … Dogajanje sem fotografirala, a zaradi vsega divjanja in dogajanja si nisem upala veliko,« pove.

Naslednji dan je bilo kot po apokalipsi. Ostanki protestov, škoda, razmetane ulice … »A življenje se je začelo vračati v ustaljene tirnice. Kot je prihrumelo, je tudi odhrumelo. Naenkrat so se na ulicah pojavili ljudje, začeli pospravljati posledice divjanja, odpravljati škodo, odpirati lokale in trgovine. Res sem bila vesela in presrečna, da se kljub strahu ni zgodilo nič res hudega, da sem preživela dogajanje in sem že nazaj doma. Kljub vsemu mi to, da sem bila del te razstave, ki je ostala odprta tudi takrat, ko je bilo zaprto vse drugo, pomeni veliko čast,« sklene Marjeta Hribar. Roman Turnšek