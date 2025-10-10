Slovenska direktorica ogorčena: »Gledam lepe mlade srednješolke ... pa vse z umetnimi trepalnicami«

Petra Juvančič je izvršna direktorica Združenja Manager, ki je v preteklosti kot direktorica vodila odnose z javnostmi pri zavarovalnici Vzajemna. Kot poznavalka zdravstvenih sistemov sodeluje tudi pri ameriški gospodarski zbornici AmCham kot članica Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja, v časniku Delo pa je sodelovala kot avtorica Gostujočega peresa.

Je tudi zelo dejavna na družbenih omrežjih in tako so jo zmotile slovenske srednješolke. Zakaj? »Na vlaku gledam lepe mlade srednješolke ... pa vse z umetnimi trepalnicami in umetnimi mnogo predolgimi krempeljci. Težko to razumem,« je zapisala.

Njeno mnenje je poželo veliko zanimanja. Objavljamo nekaj odzivov:

In baje se pri 21-ih letih dobi že starostni popust na botox. A kot vedno pravim, niso toliko mladi krivi, kot so starši iztirili predvsem s permisivno in ateistično vzgojo

In skoraj že obvezno narisane obrvi. Vse skupaj vulgarno

Ko pa jaz gledam mlade srednješolke na vlaku in komentiram njihov izgled, je pa kr naenkrat problem

In čisto preveč makeupa. Gledam eno tako doma

