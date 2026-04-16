Slovenska glasba ovita v črno, umrl je Pavel Mihelčič

V 89. letu starosti je umrl skladatelj Pavel Mihelčič. Poleg skladateljskega dela se je posvečal glasbeni kritiki, esejistiki in publicistiki, zaslužen pa je bil tudi za dvakratno izvedbo Svetovnih glasbenih dnevov v Sloveniji leta 2003 in 2015.

Mihelčič je bil ena najvidnejših osebnosti slovenskega glasbenega življenja konca 20. in prvih desetletij 21. stoletja. Kot so zapisali na društvu skladateljev, je s svojim obsežnim kompozicijskim, publicističnim, pedagoškim in organizacijskim delom dal neizbrisen pečat slovenskemu glasbenemu življenju.

Njegov ustvarjalni opus obsega dela za raznovrstne zasedbe. Med najpomembnejšimi deli izstopajo Sinfonietta za pihala, trobila in tolkala, Concerto grosso št. 1 in Vrnitev v tišino za simfonični orkester.