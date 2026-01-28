  • Delo d.o.o.
SRHLJIVO RAZKRITJE

Slovenska igralka odkrito o najemniku iz nočne more: Po steni je razmazal ... (VIDEO)

Tjaša Ferme že polovico življenja živi v New Yorku, kjer je izkusila različne načine bivanja in najemniški vsakdan velemesta.
Imela je smolo z oddajanjem stanovanja. FOTO: arhiv
Imela je smolo z oddajanjem stanovanja. FOTO: arhiv
P. K.
 28. 1. 2026 | 11:28
 28. 1. 2026 | 11:28
2:20
A+A-

V novem podkastu Delo in doma je voditeljica Nina Štajner gostila izredno zanimivo gostjo Tjašo Ferme, ki je svojo srečo našla daleč čez lužo. Tjaša je igralka, režiserka in ustanoviteljica Transforma Teatra in zanimiva sogovornica, ki je spregovorila tudi o kakovosti bivanja v New Yorku. Zamenjala je veliko stanovanj in razmer bivanja: »Imam slabo matematiko, ampak ko sem res računala mislim, da sem zamenjala 40 stanovanj v 18 letih,« je povedala. V pogovoru razkrije, v koliko stanovanjih je že živela v New Yorku, kako zahtevno je iskanje primernega stanovanja in kakšen je tamkajšnji nepremičninski trg. Pojasnila je tudi, kako se sploh kvalificirati za najem stanovanja, kakšne so najemnine ter na kaj mora biti najemnik še posebej pozoren. Cene najema so trenutno v višavah: »Enosobna stanovanja za najem stanejo okoli 4000 dolarjev na mesec, kar je noro,« je razkrila. 

Tjaša Ferme že polovico življenja živi v New Yorku, kjer je izkusila različne načine bivanja in najemniški vsakdan velemesta.FOTO: Marko Feist
Tjaša Ferme že polovico življenja živi v New Yorku, kjer je izkusila različne načine bivanja in najemniški vsakdan velemesta.FOTO: Marko Feist

Najemnik iz nočne more: podelal se je in iztrebek pacal po steni

Kadar ne stanuje v New Yorku tudi oddaja svoje stanovanje preko različnih platform. Svoje stanovanje je oddala prijaznemu moškemu, ki ga je spoznala preko spleta. Prišel je celo na eno izmed njenih predstav in sta bila zelo prijateljska. Vse skupaj pa se je kmalu zapletlo: »Čez nekaj časa sem dobila klic našega hišnika, da je bilo v WC-ju vse pokakano po steni in da so moja vrata na stežaj odprta in da njega že nikjer več ni. In potem sem prišla domov in našla vse razmetano, pa kakec ni bil samo v WC-ju na steni, ampak tudi drugje,« je razkrila. A prigod s stanovanjem tukaj še ni konec. Tjaša podrobno opiše več incidentov, ko so ji vlomili v stanovanje, vpletene so bile požarne stopnice: »Nekdo mi je po požarnih stopnicah priplezal direktno v dnevno sobo«, pravi. Pove tudi, kako ravna s stanovanjem, ko potuje – običajno ga odda v podnajem prek prijateljev ali platform za kratkoročno oddajo, pri čemer je že naletela tudi na neprijetne izkušnje.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.

Več iz teme

stanovanjaNew Yorkstanovanjska politikaTjaša Ferme
