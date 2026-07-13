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Predstavitvena informacija  |   SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards

FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards
Promo Slovenske novice
 13. 7. 2026 | 09:49
5:58
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 A prav ta občutek varnosti je pogosto zavajajoč.

Vsako leto veter, morski tokovi in spreminjajoče se vremenske razmere na odprto odnesejo na tisoče veslačev in lastnikov manjših plovil. Mnogi podcenijo, kako hitro se lahko razmere spremenijo. Veter, ki piha proti odprtemu morju, lahko že v nekaj minutah odnese veslača daleč od obale. Ko zmanjka moči, postane vrnitev skoraj nemogoča.

FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards

Samo v Združenih državah Amerike imajo vsako leto več kot 30 smrtnih primerov, povezanih z utopitvami po tem, ko je veslače na supu odneslo na odprto morje. To je težava, o kateri se govori bistveno premalo.
Prav zato pri slovenskem podjetju SipaBoards, ki je danes del Skupine Boscarol, verjamejo, da prihodnost veslanja ni zgolj v boljši deski, temveč predvsem v pametnejši, varnejši in tehnološko naprednejši izkušnji na vodi.

Njihovo prepričanje je preprosto:

e-sup ne nadomešča veslanja. Poskrbi, da se lahko varno vrnete domov.

Ideja, ki se je rodila iz resnične življenjske izkušnje

Zgodba podjetja SipaBoards se ni začela v razvojnem laboratoriju, ampak na morski obali.
Leta 2015 je ustanovitelj podjetja Sebastjan Sitar opazoval, kako se njegova žena in hči zaradi vetra in morskega toka nista mogli več vrniti proti obali. Situacija je zahtevala hitro reševalno intervencijo s čolnom.

Dogodek je odprl vprašanje, ki si ga dotlej ni zastavil skoraj nihče:

Zakaj obstaja električna pomoč pri kolesih, pri supu pa ne?

FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards

Iz tega vprašanja se je rodila ideja o prvem električnem supu z vgrajenim asistenčnim pogonom.
Ekipa je rešitev predstavila na platformi Kickstarter in naletela na izjemen odziv. V prvih tednih so prodali približno 400 desk, s tem pa potrdili, da trg išče več kot le še eno napihljivo desko.
Sledilo je desetletje razvoja, patentiranje ključnih rešitev in nenehne tehnološke izboljšave, zaradi katerih se danes SipaBoards uvršča med vodilne proizvajalce premium električnih supov na svetu.

Več kot motor. Popolnoma drugačna uporabniška izkušnja.

Čeprav večina ljudi najprej opazi električni pogon, je ta le del celotne zgodbe.
SipaBoards je razvil sistem, ki združuje več tehnologij v eni sami deski.
Ob pritisku na gumb se vgrajeni kompresor samodejno napihne desko do optimalne trdote. Ni več ročnega tlačenja ali ugibanja, ali je tlak pravilen.

Med veslanjem patentirani električni asistenčni pogon pomaga pri zavesljajih. Ne nadomešča veslanja, ampak ga olajša in uporabniku pomaga predvsem takrat, ko se utrudi ali ko se razmere na vodi nenadoma poslabšajo.
Vgrajene baterije omogočajo do sedem ur delovanja, dodatne LED-luči pa omogočajo varnejšo uporabo tudi v večernih urah.
Deske so na voljo v različnih oblikah in dimenzijah – od modelov za začetnike do športnih in potovalnih različic – zato lahko vsak veslač izbere model, prilagojen svojemu načinu raziskovanja vode.

Skupina Boscarol je pospešila globalni preboj

FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards
Pomemben mejnik v razvoju podjetja je bilo leto 2022, ko se je podjetju kot strateški partner pridružil g. Ivo Boscarol, SipaBoards pa je postal del Skupine Boscarol.
Boscarolovo znanje, mednarodne izkušnje, poslovne povezave in kapitalska podpora so podjetju omogočili hitrejši razvoj, selitev v nove proizvodne prostore in povečanje proizvodnje za globalni trg.
Danes SipaBoards svoje inovativne električne supe prodaja na več kot 50 trgih po svetu, sinergija znotraj Skupine Boscarol pa je podjetju odprla vrata še ambicioznejšim razvojnim projektom.

Med njimi izstopa sodelovanje z nemškim BMW, s katerim je SipaBoards razvil najnaprednejši električni sup na svetu.

Ko slovenska inovacija sreča BMW

Sodelovanje z BMW ni nastalo zgolj kot licenčni projekt.
Inženirji in oblikovalci obeh podjetij so skupaj razvili namenski model e-supa, ki spremlja predstavitev nove generacije električnega športnega terenca BMW iX3.
Rezultat je izdelek, ki združuje slovensko inženirsko znanje, oblikovalsko filozofijo BMW in najnaprednejše tehnologije na področju električnega veslanja.
Gre za tehnološko najbolj dovršen sup doslej, ki postavlja nove standarde tako na področju uporabniške izkušnje kot tudi varnosti na vodi.

FOTO: Sipaboards
FOTO: Sipaboards

Pri SipaBoards ob tem poudarjajo, da je to šele začetek. V prihodnjih letih skupaj z BMW napovedujejo povsem nova obzorja za vodne športe, kjer bodo elektrifikacija, pametne tehnologije in vrhunski dizajn postali enako samoumevni, kot so danes v avtomobilski industriji.

Prihodnost rekreacije na vodi

Električni sup danes ni zanimiv zgolj zaradi udobja.
Njegova največja vrednost je, da zmanjšuje tveganje v trenutkih, ko narava pokaže svojo moč. Ko veter obrne smer, ko morski tok postane močnejši ali ko veslaču preprosto zmanjka energije.
Takrat razlika med klasičnim supom in e-supom ni več vprašanje udobja.

Lahko postane vprašanje varne vrnitve na obalo.

Električni sup je zato veliko več kot tehnološka novost. Je slovenska inovacija, ki združuje vrhunsko uporabniško izkušnjo, trajnostno mobilnost in predvsem večjo varnost na vodi.
In prav zato pri SipaBoardshttps://sipaboards.com/ verjamejo, da prihodnost veslanja ni v tem, da bi človek veslal manj, temveč da bi na vodi užival več, raziskoval dlje in se domov vedno vrnil varno.

Naročnik oglasne vsebine je SipaBoards

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