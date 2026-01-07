Slovenska lovska družina ujela neverjeten prizor: jelen iskal hrano v snegu, a za las ušel gotovi smrti (VIDEO)

Lovska družina Col je na družbenih omrežjih objavila neverjeten posnetek, ki prikazuje surovo zimsko stvarnost iz njihovega lovišča. Stacionarna kamera je tako posnela jelena, ki je v zadnjem trenutku ušel volčjemu tropu.

Kamera, nameščena na območju lovišča v okolici Ajdovščine, je posnela jelena, kako v snegu išče hrano, nato pa se nenadoma poda v beg. Kmalu zatem na isto mesto prispe volčji trop, kar nakazuje, da je jelen nevarnost pravočasno zaznal z razvitimi čuti.

»Sneg je prekril tudi nekatere dele našega lovišča, a medtem ko nekaterim ustreza, drugim znatno otežuje preživetje. Zimske razmere v celoti spreminjajo pravila gibanja in zaznavanja v naravi, tukaj pa je jasno razvidno, kako delujejo obrambni mehanizmi divjadi,« so sporočili iz Lovske družine Col.

Njegov najpomembnejši naravni sovražnik je volk.

Jeleni so sicer najdejavnejši v mraku in ponoči, podnevi pa mirujejo v zavetju gozda. So prežvekovalci, ki se večinoma prehranjujejo s travami, pa tudi s semeni in plodovi. Čeprav živijo v čredi, pozimi prihaja do razdelitev – košute s teleti se držijo skupaj, medtem ko samci tvorijo manjše skupine ali živijo kot samotarji. Črede razpadejo ob začetku rukanja septembra, ko samci med seboj merijo moči v boju za košute.

Življenjska doba jelena je od 15 do 20 let, čeprav je povprečje precej krajše. Njegov najpomembnejši naravni sovražnik je volk. Jeleni naseljujejo gozdna območja od nižin do zgornje gozdne meje, najbolj pa jim ustrezajo prehodi med gozdom in odprtimi površinami.