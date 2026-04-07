SLOVO

Slovenska medicina žaluje, poslovil se je prof. dr. Peter Černelč

Poslovil se je dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.
Peter Černelč, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana. FOTO: Blaž Samec, Delo
Nina Čakarić
 7. 4. 2026 | 10:08
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je sporočilo žalostno vest. Poslovil se je prof. dr. Peter Černelč, eden ključnih stebrov slovenske hematologije. Njegovo ime ni zaznamovalo le stroke, temveč tudi življenja številnih bolnikov, ki jim je posvetil svojo kariero. »Z globoko hvaležnostjo, spoštovanjem in žalostjo se poslavljamo od prof. dr. Petra Černelča, dr. med., dolgoletnega predstojnika Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, izjemnega zdravnika hematologa, zaslužnega profesorja, vizionarja slovenske hematologije in človeka, ki je s svojim življenjskim delom vse do upokojitve neizbrisno, odločilno in trajno zaznamoval razvoj slovenske medicine, zlasti področja hematologije.«

Vizionar, ki je postavil temelje sodobne hematologije

Njegovo delo je presegalo običajne okvire medicine. Ni bil le strokovnjak, temveč eden ključnih ljudi, ki so postavili temelje sodobnega zdravljenja krvnih bolezni v Sloveniji. »Prof. dr. Černelč ni bil zgolj vrhunski strokovnjak, temveč ustanovni steber in legenda slovenske hematologije – brez katere današnja raven diagnostike, zdravljenja in celostne obravnave bolnikov s krvnimi raki v Sloveniji ne bi bila dosežena.«

Pod njegovim vodstvom se je področje razvilo v stroko, primerljivo z najrazvitejšimi državami. A kljub napredku nikoli ni pozabil na bistvo medicine – človeka.

Prvi odvzem kostnega mozga v UKC Ljubljana 27. decembra 1988. Z leve: Urška Lunder, za njo Nena Šmuc, Ljubiša Lukić, Peter Černelč, Jože Pretnar, Marija Mausar, Dragica Armol. FOTO: Vir: Fotoarhiv Prim. Jožeta Pretnarja
Prvi odvzem kostnega mozga v UKC Ljubljana 27. decembra 1988. Z leve: Urška Lunder, za njo Nena Šmuc, Ljubiša Lukić, Peter Černelč, Jože Pretnar, Marija Mausar, Dragica Armol. FOTO: Vir: Fotoarhiv Prim. Jožeta Pretnarja

Zdravnik, ki je razumel bolnika kot človeka

Njegova vizija je šla dlje od diagnostike in zdravljenja. Razumel je, da bolnik potrebuje več kot le terapijo. »Posebno vrednost njegovega dela predstavlja razvoj celostne obravnave bolnikov. Razumel je, da uspeh zdravljenja ni odvisen le od medicine, temveč tudi od podpore bolniku kot človeku – psihološke, prehranske in rehabilitacijske,« so zapisali v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. 

Bil je tudi eden ključnih razvijalcev naprednih oblik zdravljenja, med drugim presaditev krvotvornih matičnih celic, in pomembno prispeval k organizaciji sodobne bolnišnične obravnave.

Za Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je bil mnogo več kot strokovni sodelavec. »Za naše združenje … je bil dolga leta, vse do upokojitve, eden ključnih strokovnih stebrov. Lahko rečemo, da je bil na neki način tudi oče našega združenja.«

Petnajst let je z njimi razvijal programe podpore, jih usmerjal in spodbujal. »Vedno nas je učil, da moramo biti kritični, a hkrati realni, spoštljivi in vztrajni. Verjel je, da se tudi najtežje stvari da premakniti – in nikoli ni obupal.«

Tudi ko se je sam znašel pred življenjsko preizkušnjo, je ostal zvest vrednotam, ki jih je zagovarjal vse življenje. »Tudi v času osebne življenjske preizkušnje se je z boleznijo spoprijemal pogumno in dostojanstveno – tako, kot je vse življenje stal ob svojih bolnikih.«

Njegova zapuščina živi naprej v znanju, sistemu, ki ga je pomagal zgraditi, in v generacijah strokovnjakov, ki jih je vzgojil.

Ganljivo slovo

Ob slovesu so mu namenili iskrene in ganljive besede: »Njegovo delo, vrednote in zapuščina bodo ostali z nami. V znanju, ki ga je predal. V sistemu, ki ga je pomagal zgraditi. In v skrbi za bolnika, ki jo je postavil v središče medicine. »Hvala, prof. dr. Černelč. Za vse, kar ste dali bolnikom, stroki in družbi,« so zapisali v Združenju.

Ob tem so izrekli tudi sožalje njegovim najbližjim: »Dragi Maks, Miha in Mateja, izrekamo vam naše iskreno sožalje ob izgubi vašega dedija, očeta in tasta.«

Slovenska medicina je izgubila izjemnega človeka. Njegov vpliv pa bo ostal – v vsakem bolniku, ki mu je pomagal, in v vsaki generaciji, ki bo nadaljevala njegovo delo.

Pokojni profesor dr. Peter Černelč ni zaznamoval le slovenske medicine, temveč tudi svojo družino. Bil je dedek izjemnega mladega ustvarjalca Maksa Lenarta Černelča. Ta je že v mladosti pokazal, da je treba biti v življenju pogumen in vztrajen.

Kljub diagnozi spinalne mišične distrofije, zaradi katere je večino šolanja opravljal od doma, Maks ni izgubil ustvarjalnega zagona. Lani je postal zlati maturant, že prej pa je bil vpisan v Zlato knjigo za dosežke v ruščini. Danes študira medicino in humanistiko na daljavo, sodeluje na mednarodnih konferencah o bioetiki, ima za sabo prvo znanstveno objavo, deluje kot ambasador projekta OZN in je za svoje delo prejel tudi priznanja v tujini, med drugim v Iranu. Ob tem ostaja tudi izrazit umetnik in mislec. Napisal je več knjig, ustvarja na likovnem področju ter se poglobljeno ukvarja z etičnimi in družbenimi vprašanji. 

Več iz teme

Peter ČernelčzdravstvomedicinahematologijaUKC Ljubljana
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Svet
VZTRAJAJO PRI SVOJEM

Pobegle nune so se vrnile v samostan: Vatikan naj bi jim prisluhnil

Redovnice se sklicujejo na cerkveno pravo in zaobljubo navezanosti na kraj.
7. 4. 2026 | 10:45
10:45
Premium
Novice  |  Slovenija
NOVA GENERACIJA

Tradicija se nadaljuje: mladi prevzemajo sevniško salamijado (FOTO)

Pod mentorstvom izkušenih članov pridobivajo znanje in prinašajo svežo energijo.
Drago Perko7. 4. 2026 | 10:45
10:39
Novice  |  Slovenija
POTRJEN ZAPISNIK

Volilna komisija zavrnila SDS: izid volitev potrjen, pot do nove vlade odprta

Objavi v uradnem listu bo sledil sklic ustanovne seje DZ, ki jo lahko skliče predsednica republike.
7. 4. 2026 | 10:39
10:12
Lifestyle  |  Astro
ENERGIJA LJUBEZNI

Se želite odpreti ljubezni? Spoznajte boginjo Lado

Njena energija nas opominja na pomen odnosov, novih začetkov in topline v vsakdanjem življenju.
7. 4. 2026 | 10:12
10:11
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVAN ODHOD

Urška zaradi nosečnosti zapustila Kmetijo, Franc pretresen (FOTO in VIDEO)

Njen odhod je najbolj pretresel Francija in Žana, ki nista skrivala čustev.
7. 4. 2026 | 10:11
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Življenje 27-letnika visi na nitki, delal je s kovinsko konstrukcijo

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, 167 klicev, med temi 77 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.
7. 4. 2026 | 10:11

