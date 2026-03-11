Slovenska novinarka tekla v zaklonišče, v bližini razneslo raketo (VIDEO)

Ko z ekrana gledamo Karmen W. Švegl, si ne moremo pomagati, da ne bi pomislili, kako lahko ena sama ženska z neverjetno hrabrostjo in odločnostjo prenaša to, kar mnogi ne bi zmogli niti začutiti. Je vojna dopisnica, ki vsakokrat spet zaide v srž kriznih žarišč, kjer se življenje in smrt prepletata na vsakem koraku. Tokrat so njene besede in njen obraz znova z nami, saj je kamera ujela njen prehod v zaklonišče v Tel Avivu, ko je Izrael zajel val povračilnih napadov.

Izrael in nenehna grožnja vojne

Kljub temu, da so številni novinarji in novinarke že zdavnaj zapustili območje konfliktov, Karmen vztraja, da bo poročala iz kraja, kjer vsakodnevno umiranje ni redkost. Izraelski napadi na Iran, kjer so žrtve že številne, niso zlomili njenega duha. Z možem, tudi vojnim poročevalcem, Gunnarjem Willumom iz Danske, s katerim imata stalno prebivališče v Dubaju, od leta 2001 poroča z Bližnjega vzhoda za informativni program TV Slovenija, krajše vmesno obdobje tudi s Tajske.