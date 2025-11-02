Slovenska občina dobila zobozdravnico, ki je bila včasih državna reprezentantka, ima tudi medaljo z EP (FOTO)

Po kar nekaj poskusih pritegniti zobozdravnika v svojo občino, sedaj končno ima Cerkvenjak znova zobozdravstveno oskrbo. Za odprtje zobozdravstvene ambulante se je namreč na podlagi razpisa koncesije odločila Tamara Ribarska, zdravnica dentalne medicine. Storitev bo izvajala v 50 % v okviru javnega zdravstva in samoplačniško. Na razpis Občine Cerkvenjak sta sicer prispeli dve ponudbi, izbrana je bila zobozdravnica Tamara Ribarska iz Maribora, lastnica podjetja Dent Art.
Pogodba je sklenjena za 15 let z možnostjo podaljšanja. Zobozdravstvena ordinacija, ki jo je koncesionarka tudi sama opremila z najsodobnejšo opremo, je bila uradno odprta v sklopu prireditev ob 27. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak. Otvoritev je bilo lepo obiskana, poleg občanov iz Cerkvenjaka so prišli njeni domači in tudi stanovski kolegi. Zobozdravnica je začela v njej delati že v drugi polovici julija. Za novo cerkvenjaško zobozdravnico se je v tem času, ko to poročamo, odločilo že nekaj več kot 250 pacientov. Vpis novih pacientov je še mogoč.
Tamara Ribarska, ki je nekaj časa kot zobozdravnica delala tudi v ZD Gornja Radgona, v bližnjem Sv. Juriju ob Ščavnici, je bila, kot smo slišali, hvale vredna in priljubljena zobozdravnica. Rojena je v Skopju, mami Anastaziji, Slovenki z Goričkega v Prekmurju, in očetu Pavletu sicer Makedoncu. V Makedoniji se je tudi izobraževala. Kot pove, se je njen brat rodil v Murski Soboti. Tamara ima tudi obe državljanstvi, slovensko in makedonsko. V Slovenijo je prišla že leta 2009.
Nekateri so opazili, da se nova cerkvenjaška zobozdravnica pripelje v službo tudi z motorjem. Res je, je zagrizena motoristka čoperka, ki za vožnjo z motorjem izkoristi vsak lep primeren dan, in je članica kluba Lipa Chapter Slovenija. Je tudi rekreativna smučarka. Malokdo pa ve, da je bila tudi v državni reprezentanci Makedonije v karateju, kjer v tem športu za svoj največji uspeh šteje osvojitev bronaste medalje na Evropskem prvenstvu v Španiji. Tudi v Sloveniji v karateju ni neznana. Bila je članica karate kluba Mura ken v Murski Soboti. Kot trenerka se je v Sloveniji preizkusila z delom s šolsko mladino.