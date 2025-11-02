Slovenska občina dobila zobozdravnico, ki je bila včasih državna reprezentantka, ima tudi medaljo z EP (FOTO)

Po kar nekaj poskusih pritegniti zobozdravnika v svojo občino, sedaj končno ima Cerkvenjak znova zobozdravstveno oskrbo. Za odprtje zobozdravstvene ambulante se je namreč na podlagi razpisa koncesije odločila Tamara Ribarska, zdravnica dentalne medicine. Storitev bo izvajala v 50 % v okviru javnega zdravstva in samoplačniško. Na razpis Občine Cerkvenjak sta sicer prispeli dve ponudbi, izbrana je bila zobozdravnica Tamara Ribarska iz Maribora, lastnica podjetja Dent Art.

FOTO: Franc Bratkovič

Pogodba je sklenjena za 15 let z možnostjo podaljšanja. Zobozdravstvena ordinacija, ki jo je koncesionarka tudi sama opremila z najsodobnejšo opremo, je bila uradno odprta v sklopu prireditev ob 27. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak. Otvoritev je bilo lepo obiskana, poleg občanov iz Cerkvenjaka so prišli njeni domači in tudi stanovski kolegi. Zobozdravnica je začela v njej delati že v drugi polovici julija. Za novo cerkvenjaško zobozdravnico se je v tem času, ko to poročamo, odločilo že nekaj več kot 250 pacientov. Vpis novih pacientov je še mogoč.

Tamara Ribarska, ki je nekaj časa kot zobozdravnica delala tudi v ZD Gornja Radgona, v bližnjem Sv. Juriju ob Ščavnici, je bila, kot smo slišali, hvale vredna in priljubljena zobozdravnica. Rojena je v Skopju, mami Anastaziji, Slovenki z Goričkega v Prekmurju, in očetu Pavletu sicer Makedoncu. V Makedoniji se je tudi izobraževala. Kot pove, se je njen brat rodil v Murski Soboti. Tamara ima tudi obe državljanstvi, slovensko in makedonsko. V Slovenijo je prišla že leta 2009.

FOTO: Franc Bratkovič

Nekateri so opazili, da se nova cerkvenjaška zobozdravnica pripelje v službo tudi z motorjem. Res je, je zagrizena motoristka čoperka, ki za vožnjo z motorjem izkoristi vsak lep primeren dan, in je članica kluba Lipa Chapter Slovenija. Je tudi rekreativna smučarka. Malokdo pa ve, da je bila tudi v državni reprezentanci Makedonije v karateju, kjer v tem športu za svoj največji uspeh šteje osvojitev bronaste medalje na Evropskem prvenstvu v Španiji. Tudi v Sloveniji v karateju ni neznana. Bila je članica karate kluba Mura ken v Murski Soboti. Kot trenerka se je v Sloveniji preizkusila z delom s šolsko mladino.