Slovenska občina po dvigu minimalne plače: dražji vrtci skoraj neizogibni, enako komunala

V Občini Kočevje se zaradi zvišanja minimalne plače srečujejo s precejšnjimi pritiski na zvišanje cen vrtcev in komunalnih storitev. Kljub temu občinski svet na torkovi seji še ni odločal o zvišanju cen vrtcev, bo pa o tem odločal aprila. Zvišanje cen komunalnih storitev pa bodo skušali letos še preprečiti z notranjimi rezervami. Kot je na torkovi novinarski konferenci pred torkovo sejo občinskega sveta povedal kočevski župan Gregor Košir, je nenadno predvolilno povišanje minimalne plače prineslo precejšnje povišanje stroškov dela pri zagotavljanju nekaterih javnih storitev, zato se v občini določenim ukrepom ne bodo mogli izogniti. Med drugim bo treba zvišati cene vrtca. Izračuni o tem, za koliko, še potekajo, trenutno pa se nakazuje potreba po štiriodstotnem zvišanju, je povedal župan. Zvišanje naj bi potrdili na aprilski seji občinskega sveta.

Zaradi zvišanja minimalne plače so se po besedah Koširja povišali tudi stroški gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, posebej ker v Kočevju odpadkov ne morejo odlagati v občini, pač pa mora Komunala Kočevje plačati za njihov odvoz drugam. Letos bodo po besedah župana zvišanje cene stroškov dela komunale še skušali nevtralizirati z notranjimi rezervami, nato pa to najverjetneje ne bo več mogoče in bo treba zvišati cene storitev. »V nasprotnem primeru bomo zajedali v denar, namenjen za razvoj občine,« je dejal. Dodal je še, da če želi država na ta način zviševati minimalno plačo, bo morala za to zagotoviti tudi dodaten denar občinam preko višje povprečnine.

Na torkovi seji je sicer občinski svet obravnaval več točk. Med drugim je potrdil predlog, da gostinci v občini za redni obratovalni čas ne bodo več potrebovali soglasja občine. Določili so tudi pet t. i. prazničnih dni, ko lahko gostinski obrati preko rednega delovnega časa, a najdlje do 4. ure, obratujejo brez soglasja občine. To bodo pustna sobota, martinovanje, silvestrovanje, novo leto in prvi maj. Potrdili so tudi spremembe odloka o podelitvi koncesij za zavetišča za zapuščene živali, in sicer tako, da bo lahko občina koncesije sklenila tudi za krajši čas. Koncesionarji zaradi spremenjene zakonodaje in spremenjenih normativov namreč ne želijo podpisovati novih dolgoročnih pogodb z občinami, je povedal Košir. Slednji je sicer v torek potrdil, da se bo na jesenskih lokalnih volitvah najverjetneje znova potegoval za župana. Še prej mora kandidaturo potrditi Društvo Moja Kočevska, katere kandidat je bil ob prvi izvolitvi oktobra 2024.