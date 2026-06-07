Slovenska policija prodaja konja, ki je star 16 let

Ministrstvo za notranje zadeve je že drugič razpisalo zbiranje ponudb za prodajo še enega službenega policijskega konja, in sicer iz policijskega hleva v Ljubljani. Prodaja se nemreč službeni konj z imenom Lacky Luck, slovenske toplokrvne pasme, rojen 3. 6. 2010, kar pomeni, da je bil v sredo star 16 človeških let. »Karakteristike konja: Konj je osnovno dresurno ujahan, mirnega karakterja, neboječ na terenu in lahko vodljiv. Pri sedlanju in uzdanju je miren. Konj se na konjsko prikolico lepo nalaga, vendar se vozi samo na levi strani konjske prikolice. Občutljiv je na mrčes, zato se pri delu s konjem uporablja maska proti mrčesu,« zapisali v razpisu.

Zdravstveno stanje konja ni najboljše, saj zaradi trenutnega stanja ni primeren za jahanje. Ob pregledu so namreč ugotovljene spremembe na področju kopitnega sklepa in poškodba globinske upogibalke ter šepanje na prednjo desno nogo. Konj naj bi bil na podlagi pridobljenega veterinarskega poročila po prestani rehabilitaciji primeren le za lahko delo pod sedlom v koraku. Izhodiščna cena za konja znaša 750,00 evrov...