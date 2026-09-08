Slovenska propalestinska gibanja podprla islamsko organizacijo, katere šef geje označuje za »pedre, ki širijo aids«

Številni slovenski mediji in nevladniki so včeraj poročali, da je belgijska fundacija Hind Rajab na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja.

Slovenske propalestinske organizacije Gibanje za pravice Palestincev, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže so fundacijo označile kot »svetovno znano«, da si prizadeva za iskanje pravice za »žrtve hudodelstev«, njene navedbe pa da je treba jemati »resno«.

Ne ve se, kdo jih financira

Kdo pravzaprav stoji za fundacijo Hind Rajab? Po navedbah NGO monitorja je ta propalestinska organizacija vse prej kot vzor transparentnosti. Na svoji spletni strani ne objavlja nobenih finančnih podatkov, informacij o donatorjih ali virov financiranja, tudi vodstvo, nadzorni odbori in organigram niso jasno razvidni. Organizacijo po navedbah Wikipedije iz Belgije vodita Dyab Abou Jahjah in Karim Hassoun. Znana sta kot islamska politična aktivista, ki zastopata interese muslimanskih migrantov v Evropski uniji. In tukaj postane zanimivo.

Prišel kot migrant, v Evropi izvajal ulično nasilje

Predsednik fundacije Dyab Abou Jahjah je v Evropi postal znan že leta 2002, ko je organiziral antisemitske vandalske proteste in požige na ulicah Antwerpna. Ugledni The Telegraph je takrat poročal, da je arabske provokatorje na ulicah vodil »Jahjah, libanonski skrajnež in bivši borec Hezbolaha«. Njegovo takratno ultraradikalno skupino Arabsko-evropska liga je premier Guy Verhofstadt označil kot zrelo za prepoved zaradi ekstremizma in pozivanja k nasilju, ki je bila udejanjena nekaj let kasneje. Jahjah je tudi priznal, da je lagal belgijskim priseljenskim organom, da bi si olajšal pridobitev azila.

Geji so »pedri, ki širijo aids«

Da se je res uril v vrstah islamistične paravojaške organizacije Hezbolah, je Jahjah sam potrdil za New York Times. Prek družinskih in poslovnih vezi je po navedbah Jerusalem Posta povezan z več akterji, ki so označeni kot del obsežne mreže Hezbolaha za financiranje terorizma, sam pa tudi ni skrival vezi s to organizacijo. Novembra 2001 je Jahjah napade 11. septembra opisal kot »sladko maščevanje« Arabcev nad ZDA. Svoje besede je kasneje iz bloga izbrisal, a internet si je ponovno zapomnil. Leta 2005 je Jahjah branil nekdanjega skrajnega iranskega predsednika Mahmuda Ahmadinedžada, ki je pozval k izbrisu Izraela z zemljevida, in zapisal, da je »njegovo stališče do te zadeve edino možno moralno« (povezava na izbrisani članek). V svojem blogu, ki je prav tako že izbrisan, a si je internet zapomnil, pa ni trosil le protijudovskih misli, ampak je posegel širše, denimo geje je označil za "pedre, ki širijo aids", vse Arabce pa je pozval, naj namesto toaletnega papirja uporabijo kar dansko zastavo.

Jahjah, vodja fundacije Hind Rajab, je na spletni strani svoje kasneje prepovedane Arabsko-evropske lige pogosto komentiral življenje na Zahodu. V zapisu, poimenovanem "Hoja po tanki liniji", objavljenem 31. 12. 2006, je geje označil za "pedre, ki trosijo AIDS". Plinske celice v nacističnem koncentracijskem taborišču pa je pripisal kar ameriškemu režiserju Stevenu Spielbergu. Spletno stran je kasneje izbrisal, a je zapis dostopen preko arhivacijskega sistema Internet Archive.

Slavil podpornika Hamasa, ki se je pretvarjal, da je novinar

Ko so izraelske sile ubile podpornika Hamasa Anasa al Sharifa, ki se je pretvarjal za novinarja arabske televizije Al Jazeere, je fundacija Hind Rajab žalovala za njim in trdila, da 28-letnik ni nič drugega kot novinarski poročevalec, »oborožen s kamero in novinarsko jopico«. Vendar Al Sharif ni bil navaden novinar. 7. oktobra 2023, ko so palestinski teroristi pobijali izraelske najstnike, je na omrežju Telegram objavil hvalnico Alahu, kako velik je, saj da »junaki še vedno hodijo, pobijajo in ugrabljajo«. Al Sharif je to objavo kasneje izbrisal, a si internet vse zapomni ... znana je tudi fotografija tega novinarja v objemu z vodjo teroristične organizacije Hamas Jahjo Sinvarjem.