Slovenska seizmologija žaluje: poslovil se je človek, ki je desetletja beležil slovenske potrese

Slovensko seizmologijo je pretresla žalostna vest. V 76. letu starosti je umrl Manfred Deterding (1950–2026), dolgoletni seizmolog in nepogrešljiv sodelavec Seizmološkega observatorija na Golovcu. Novico o njegovi smrti so sporočili na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer je pustil globok pečat.

»Zapustil nas je kolega in prijatelj Manfred Deterding (1950–2026), upokojeni seizmolog. Dolga leta je skrbel za analize analognih seizmogramov. Zasnoval je tudi arhiv naših analognih seizmogramov in skrbel za primerno arhiviranje tega dela naše zapuščine,« so zapisali.

Gre za zapise potresnih valov, ki so jih starejši merilni sistemi beležili na papir ali filmski trak. Takšni zapisi predstavljajo pomemben zgodovinski vir podatkov o potresni dejavnosti na območju Slovenije in širše regije.

Na Arsu poudarjajo, da ni izstopal le po strokovnosti. »V spominu nam ostaja ne samo njegovo veliko znanje, ki ga je rad delil z mlajšimi kolegi, ampak tudi njegov veder duh in dobra volja, s katerimi nam je polepšal marsikakšen dan na Golovcu,« so zapisali sodelavci.

Seizmološki observatorij na Golovcu v Ljubljani že desetletja spremlja potresno dejavnost v Sloveniji in širši regiji.