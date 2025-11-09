Slovenska strokovnjakinja razkrila resnico o alkoholu (VIDEO)

Izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, doktorica psihologije in družinska terapevtka, je v podkastu Na robu razkrila, da Evropa šele zdaj zares čuti, ker je minilo že 80 let brez vojne. »Dve generaciji sta živele v relativnem miru, kar je pogoj, da sploh začnemo čustvovati,« je pojasnila. In ko čustva pridejo na plan, se pokaže, da številni Slovenci še vedno nosijo breme nerazčiščenih travm – vojnih, povojnih in tistih, ki jih povzroča alkohol.

Alkohol – tihi ubijalec družinskih vezi

Slovenci se po njenih besedah še vedno spopadamo z eno najtrdovratnejših spon: alkoholizmom. »To je pri nas absolutno najbolj razširjena bolezen in hkrati najbolj prezrta,« opozarja Kompan Erzarjeva. V svoji terapevtski praksi znova in znova srečuje ljudi, katerih bolečina izvira iz molka, otrplosti in nasilja, ki so se po vojni prenašali iz roda v rod – pogosto skozi steklenico. Alkohol v družinah ne povzroča le telesnega nasilja, temveč razkraja tudi tisto, kar je najtišje, a najglobje – čustveno povezanost.

Podkast Na robu, kjer je Beti Burger gostila Lio Katarino Kompan Erzar. FOTO: Marko Feist

Otroci v senci očetovega kozarca

Oče alkoholik pogosto ne zna ali ne zmore čustveno odgovoriti otroku. Njegova odsotnost – pa naj bo fizična ali duhovna – pusti brazdo, ki jo otrok nosi vse življenje. »Oče alkoholik, otrokom ne nudi ustreznega odziva,« je povedala strokovnjakinja. Tak otrok se nauči, da so čustva nevarna ali nesmiselna, zato jih raje zatre. A to ima ceno. V odrasli dobi se težje spopada s stresom, se boji bližine in pogosto sam ponavlja vzorce, ki jih je sovražil. Alkohol in travma tako ostajata tihi dediščini slovenskih družin – boleč spomin, ki se ne prenaša le z besedami, ampak z molkom.

