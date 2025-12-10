Slovenska televizija zavita v črnino: poslovil se je njihov dolgoletni sodelavec (FOTO)

Televizija R kanal je na družbenih omrežjih sporočila žalostno vest. »Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš nekdanji sodelavec Srečko Vrbinc,« so zapisali ob črno-beli fotografiji.

Kot so še dodali, je bil Srečko dolgoletni televizijski sodelavec, predan novinar, voditelj športnih oddaj in komentator športnih tekem, ki je s svojim znanjem in toplino zaznamoval marsikateri športni prenos. »Sodeloval je tudi pri eni največji športni prireditvi – R kanalov športnik leta, kjer je s svojo profesionalnostjo in predanostjo vedno pustil močan pečat. Na naši televiziji je tudi vestno skrbel za televizijski arhiv, pred tem pa je delal tudi na kabelskem sistemu, kjer so ga mnogi poznali kot zanesljivega in vedno nasmejanega sodelavca.«

Srečku so se sodelavci zahvalili za vse delo, predanost in trenutke, ki so jih lahko delili z njim: »Ostal boš v naših spominih. Iskreno sožalje družini in vsem, ki ste ga imeli radi.«

Celoten zapis, ki seže do srca, si oglejte v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Žalostno novico je na facebooku s sledilci delil tudi ribniški župan Samo Pogorelc. »Sporočam žalostno vest, da nas je po zahrbtni bolezni, zapustil naš krajan, občan, predvsem pa soustanovitelj Športnega društva Lončar in njegov dolgoletni podpredsednik. Srečko je zaslužen, da imamo v Dolenji vasi igrišče, da imamo izjemno prepoznavne prireditve. /.../ Dragi naš Srečko, ohranili te bomo v najlepšem in trajnem spominu. Hvala ti za vse, kar si naredil za našo skupnost.«