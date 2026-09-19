Slovenska vojska se pripravlja na vdor sovražnika: tako bodo branili naše ozemlje

Slovenska vojska začenja obsežno vajo, njen scenarij pa predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije. Med 21. septembrom in 2. oktobrom se bo okoli 800 pripadnic in pripadnikov različnih poveljstev in enot Slovenske vojske urilo v okviru vaj Preskok 2026.

Tokratni scenarij je zahteven

Predvideva namreč vdor nasprotnika na ozemlje Republike Slovenije, vojaki pa bodo preigravali vojaško obrambo države z namenom ohranitve oziroma ponovne vzpostavitve ozemeljske celovitosti in suverenosti Slovenije. V okviru vaje bodo preverjali tudi pripadnike kopenskega odreda za specialno delovanje, letalske enote za specialno delovanje in kirurške skupine za podporo specialnemu delovanju. Preverjanje bo potekalo po najzahtevnejši metodi ocenjevanja sil za specialno delovanje.

Vojaki tudi zunaj vojaških vadišč

Čeprav bo glavnina dejavnosti potekala znotraj vojaških objektov, bodo del usposabljanja izvedli tudi na terenu zunaj vojaških vadišč. Vojaške aktivnosti bodo tako lahko opazili na območjih številnih občin, med drugim Slovenj Gradca, Murske Sobote, Lendave, Radencev, Ljutomera, Gornje Radgone, Kuzme, Moravskih Toplic, Beltincev, Črenšovcev, Postojne, Ljubljane, Kranja in Ankarana ter še vrste drugih krajev predvsem v severovzhodni Sloveniji. Na teh območjih bo občasno povečan promet bojnih, terenskih in tovornih vojaških vozil. Gibale se bodo tudi manjše skupine vojakov, ponekod pa bodo območja preletavali helikopterji oziroma letala.

Pripravljajo se na obrambo države

Preskok je niz vaj, ki jih Slovenska vojska pripravlja vsako drugo leto. Namenjen je preverjanju načrtov delovanja vojske, njene pripravljenosti ter sposobnosti odzivanja na morebitne grožnje in hitro spreminjajoče se razmere. Moto letošnjih vaj je Pripravljenost, odpornost, obramba, s čimer vojska poudarja svoje osnovno poslanstvo, vojaško obrambo države.

Prvi del Preskoka 2026 že aprila, novembra še bojno streljanje

Takrat je bil poudarek na načrtovanju in pripravi operativnega načrta delovanja Slovenske vojske, ki vključuje tudi mobilizacijo z uporabo vojaške strateške rezerve. S tem vaj še ne bo konec. Tretji in zadnji del Preskoka 2026 bo novembra, večinoma na območju Vojašnice barona Andreja Čehovina in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. Zaključil se bo z združeno taktično vajo različnih rodov z bojnim streljanjem. Nosilna enota zadnjega dela bo 1. brigada Slovenske vojske, osrednji vaji pa bosta Sokol 2026 in Clever Ferret 2026.