Slovenska zdravnica šokirala: po tem kriteriju je Ljubljana med 7 odstotki najslabših evropskih mest (VIDEO)

Ob dnevu Zemlje je Zdravniška zbornica Slovenije na družbenih omrežjih objavila skrb vzbujajoče opozorilo o kakovosti zraka. Po njihovih navedbah onesnažen zrak samo v Ljubljani vsako leto povzroči med 250 in 500 prezgodnjih smrti. Ob tem so izpostavili tudi, da posledice slabega zraka segajo precej dlje od težav z dihali.

V objavi so povzeli opozorila Ane Mavrič, specializantke interne medicine s Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. Kot članica delovne skupine pri Zdravniški zbornici opozarja, da je predstava o Sloveniji kot zeleni in neokrnjeni državi pogosto varljiva. Po njenih besedah je zrak v Sloveniji, zlasti v dolinah in kotlinah brez vetra, pogosto zelo slabe kakovosti. Dodala je, da se Ljubljana po podatkih Evropske agencije za okolje uvršča med najslabših sedem odstotkov evropskih mest glede kakovosti zraka.

Zdravniška zbornica navaja, da onesnažen zrak samo v Ljubljani vsako leto povzroči med 250 in 500 prezgodnjih smrti. Simbolična fotografija. FOTO: Primož Hieng

Opozorila niso zanemarljiva. Onesnažen zrak povezujejo z rakom pljuč, otroškimi levkemijami in možganskimi tumorji, pa tudi s srčno-žilnimi boleznimi ter drugimi internističnimi obolenji. Posebej občutljivi so otroci, zato strokovnjaki opozarjajo na dodatno previdnost v dneh, ko so vrednosti nevarnih delcev v zraku najvišje. Zdravniška zbornica je ob objavi dodala tudi videoposnetek, v katerem Ana Mavrič pojasnjuje, katere bolezni so povezane z onesnaženim zrakom in kako se lahko ljudje v najbolj obremenjenih dneh zaščitijo.

