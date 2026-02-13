  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČRNA STATISTIKA SE VRAČA

Slovenske ceste spet jemljejo življenja – kaj se dogaja?

Po prvih podatkih se leto 2026 ni začelo spodbudno.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
A. G.
 13. 2. 2026 | 16:12
 13. 2. 2026 | 16:12
A+A-

Potem ko je leto 2024 prineslo najmanj smrtnih žrtev na slovenskih cestah v zgodovini države, se je trend žal obrnil. Leta 2025 je na cestah umrlo 93 ljudi, kar je 25 več kot leto prej. AMZS strokovnjaki že dlje opozarjajo, da enkratno rekordno dobro leto še ne pomeni dolgoročnega izboljšanja prometne varnosti. Po uradnih podatkih je v Sloveniji leta 2024 umrlo 68 ljudi, kar je bilo najmanj doslej in je pomenilo nadaljevanje večletnega padanja smrtnih žrtev.

Leto 2025 pa je prineslo občuten porast, saj je življenje na cestah izgubilo 93 oseb. Strokovnjaki opozarjajo, da so med najpogostejšimi vzroki najhujših nesreč še vedno neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje, izsiljevanje prednosti in neupoštevanje varnostne razdalje. Po prvih podatkih se leto 2026 ni začelo spodbudno. V začetku leta je število smrtnih žrtev že preseglo lansko primerljivo obdobje. Takšni začetki let so po analizah policije pogosto povezani z vremenskimi razmerami, slabšo vidljivostjo in manjšo previdnostjo voznikov po praznikih. Prometna varnost ostaja velik izziv tudi v širšem evropskem prostoru. Na ravni EU je v prometnih nesrečah letno še vedno ubitih skoraj 20.000 ljudi, pri čemer so najbolj nevarne regionalne ceste in ranljivi udeleženci prometa.

Kaj kažejo analize prometne varnosti

Analize AMZS in policije kažejo, da k hudim nesrečam največ prispevajo:

  • neprilagojena hitrost,
  • agresivna ali tvegana vožnja,
  • vožnja pod vplivom alkohola ali drog,
  • uporaba telefona med vožnjo,
  • utrujenost voznikov.

V Sloveniji dodatno izstopajo nesreče na regionalnih cestah in nesreče, povezane z motoristi, ki so pogosto med najranljivejšimi skupinami. Zato strokovnjaki poudarjajo, da lahko posamezno dobro leto hitro zamenja slabše, če vozniška kultura stagnira. Strokovnjaki opozarjajo, da prometna varnost ni le naloga policije – vsak udeleženec v prometu ima svojo odgovornost! Za preprečevanje tragedij na cestah so ključni ukrepi jasni: umirjanje prometa, strožji nadzor hitrosti, več preventivnih akcij in predvsem izboljšanje prometne kulture med vsemi udeleženci – od voznikov do pešcev. Le če bomo skupaj delovali, lahko preprečimo nesreče in rešili življenja, preden bo prepozno.

Preberite še:

image_alt
Iskrena pohvala voznikom: »Slovenija postaja vzor celemu svetu« (VIDEO)

image_alt
Slovenski vozniki so agresivni, nestrpni in nespoštljivi. Se strinjate?

 

Več iz teme

prometna varnostprometna nesrečaprometAMZSvarnost v prometu
ZADNJE NOVICE
16:12
Novice  |  Slovenija
ČRNA STATISTIKA SE VRAČA

Slovenske ceste spet jemljejo življenja – kaj se dogaja?

Po prvih podatkih se leto 2026 ni začelo spodbudno.
13. 2. 2026 | 16:12
15:47
Novice  |  Svet
PAPEŽ LEON XIV.

Papeževo sporočilo iz Vatikana, postna tišina kot orožje proti razdeljenemu svetu

Papež je pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru.
13. 2. 2026 | 15:47
15:31
Novice  |  Svet
NAPETOSTI V ŠIMUNIH

Dalmatinski kraj na nogah zaradi Slovenca: »Žal nam je, če so nekateri razočarani, ker ostajamo«

Spor na Pagu razburja domačine.
13. 2. 2026 | 15:31
15:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
DONACIJA

Pred valentinovim: Video, ki nas spomni, kaj je v resnici ljubezen

V morju oglasov za popolne večerje in drage parfume zlahka pozabimo, da ljubezni ni treba biti glasna, da bi bila velika. Včasih je ljubezen le topla skleda hrane. Včasih je to varen kotiček na kavču za nekoga, ki je še včeraj spal na betonu.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 15:19
15:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VPLIVA NA MARSIKAJ

Menopavza ni le ženska težava

Podpora družine in delovnega okolja lahko bistveno zmanjšata stigmo in stisko; ključna je ozaveščenost laične in strokovne javnosti.
Ema Bubanj13. 2. 2026 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJSMRTONOSNEJŠI RAK

Preboj v boju proti raku trebušne slinavke

Razkrito ta teden! Odkrili so kombinacijo zdravil, ki bi lahko premagala to bolezen.
Miroslav Cvjetičanin13. 2. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki