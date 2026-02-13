Slovenske ceste spet jemljejo življenja – kaj se dogaja?

Potem ko je leto 2024 prineslo najmanj smrtnih žrtev na slovenskih cestah v zgodovini države, se je trend žal obrnil. Leta 2025 je na cestah umrlo 93 ljudi, kar je 25 več kot leto prej. AMZS strokovnjaki že dlje opozarjajo, da enkratno rekordno dobro leto še ne pomeni dolgoročnega izboljšanja prometne varnosti. Po uradnih podatkih je v Sloveniji leta 2024 umrlo 68 ljudi, kar je bilo najmanj doslej in je pomenilo nadaljevanje večletnega padanja smrtnih žrtev.

Leto 2025 pa je prineslo občuten porast, saj je življenje na cestah izgubilo 93 oseb. Strokovnjaki opozarjajo, da so med najpogostejšimi vzroki najhujših nesreč še vedno neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje, izsiljevanje prednosti in neupoštevanje varnostne razdalje. Po prvih podatkih se leto 2026 ni začelo spodbudno. V začetku leta je število smrtnih žrtev že preseglo lansko primerljivo obdobje. Takšni začetki let so po analizah policije pogosto povezani z vremenskimi razmerami, slabšo vidljivostjo in manjšo previdnostjo voznikov po praznikih. Prometna varnost ostaja velik izziv tudi v širšem evropskem prostoru. Na ravni EU je v prometnih nesrečah letno še vedno ubitih skoraj 20.000 ljudi, pri čemer so najbolj nevarne regionalne ceste in ranljivi udeleženci prometa.

Kaj kažejo analize prometne varnosti

Analize AMZS in policije kažejo, da k hudim nesrečam največ prispevajo:

neprilagojena hitrost,

agresivna ali tvegana vožnja,

vožnja pod vplivom alkohola ali drog,

uporaba telefona med vožnjo,

utrujenost voznikov.

V Sloveniji dodatno izstopajo nesreče na regionalnih cestah in nesreče, povezane z motoristi, ki so pogosto med najranljivejšimi skupinami. Zato strokovnjaki poudarjajo, da lahko posamezno dobro leto hitro zamenja slabše, če vozniška kultura stagnira. Strokovnjaki opozarjajo, da prometna varnost ni le naloga policije – vsak udeleženec v prometu ima svojo odgovornost! Za preprečevanje tragedij na cestah so ključni ukrepi jasni: umirjanje prometa, strožji nadzor hitrosti, več preventivnih akcij in predvsem izboljšanje prometne kulture med vsemi udeleženci – od voznikov do pešcev. Le če bomo skupaj delovali, lahko preprečimo nesreče in rešili življenja, preden bo prepozno.

