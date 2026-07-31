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Slovenske gasilke in gasilci so se znova odlično odrezali na olimpijadi (FOTO)

Zlato za PGD Hajdoše in PiGD Krka, srebro za PGD Korovci in PGD Tinje.
PGD Tinje je zasedlo drugo mesto med člani A. FOTO: GZS

PGD Tinje je zasedlo drugo mesto med člani A. FOTO: GZS

Šampionke iz Hajdoš FOTO: GZS

Šampionke iz Hajdoš FOTO: GZS

Krkaši so zmagali med poklicnimi enotami. FOTO: GZS

Krkaši so zmagali med poklicnimi enotami. FOTO: GZS

Naše gasilstvo ima bogato tradicijo in izjemno kakovost. FOTO: Oste Bakal

Naše gasilstvo ima bogato tradicijo in izjemno kakovost. FOTO: Oste Bakal

Za gasilce se spodobi gasilski špalir. FOTO: Oste Bakal

Za gasilce se spodobi gasilski špalir. FOTO: Oste Bakal

Imamo jo! FOTO: Oste Bakal

Imamo jo! FOTO: Oste Bakal

Podprvaki iz PGD Korovci s svojimi navijači FOTO: GZS

Podprvaki iz PGD Korovci s svojimi navijači FOTO: GZS

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je izjemno ponosno na dosežke in članstvo. FOTO: Oste Bakal

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je izjemno ponosno na dosežke in članstvo. FOTO: Oste Bakal

PGD Tinje je zasedlo drugo mesto med člani A. FOTO: GZS
Šampionke iz Hajdoš FOTO: GZS
Krkaši so zmagali med poklicnimi enotami. FOTO: GZS
Naše gasilstvo ima bogato tradicijo in izjemno kakovost. FOTO: Oste Bakal
Za gasilce se spodobi gasilski špalir. FOTO: Oste Bakal
Imamo jo! FOTO: Oste Bakal
Podprvaki iz PGD Korovci s svojimi navijači FOTO: GZS
Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je izjemno ponosno na dosežke in članstvo. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 31. 7. 2026 | 08:22
3:00
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Po izjemno uspešnem nastopu na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem (Eisenstadt), glavnem mestu avstrijske zvezne države Gradiščansko, so slovenski reprezentanci pripravili prisrčen sprejem pred sedežem občine Cankova v organizaciji PGD Korovci ter ob pomoči občin Cankova in Rogašovci, Gasilska zveza Slovenije, GR Pomurja, GZ Cankova in GZ Rogašovci. Sprejema, ki ni smel miniti brez vodnega slavoloka iz brizgaln, so se udeležili tudi številni gasilci, gasilke, krajani, navijači ter drugi podporniki gasilstva. Z aplavzom in spodbudnimi besedami so pozdravili tekmovalce ter jim izkazali priznanje za njihov trud, predanost in vztrajnost.

Na 18. olimpijadi je nastopilo 166 naših reprezentantk in reprezentantov v 13 enotah, ki so domov prinesli osvojila po dve zlati in dve srebrni medalji. Zlato medaljo sta osvojili enoti PGD Hajdoše (članice B) in PIGD Krka Novo mesto (poklicna enota članov B), srebrno pa enoti PGD Tinje (člani A) in PGD Korovci (člani B).

Šampionke iz Hajdoš FOTO: GZS
Šampionke iz Hajdoš FOTO: GZS
Krkaši so zmagali med poklicnimi enotami. FOTO: GZS
Krkaši so zmagali med poklicnimi enotami. FOTO: GZS
Naše gasilstvo ima bogato tradicijo in izjemno kakovost. FOTO: Oste Bakal
Naše gasilstvo ima bogato tradicijo in izjemno kakovost. FOTO: Oste Bakal

Vsi dosežki

Na 18. gasilski olimpijadi so naši dosegli odlične rezultate:

• člani A (do 30 let): 2. mesto PGD Tinje, 6. mesto PGD Podgorci, 16. mesto PGD Starše, 18. mesto PGD Drešinja vas, 33. mesto PGD Potov Vrh – Slatnik;

• člani B (nad 30 let): 2. mesto PGD Korovci, 4. mesto PGD Kebelj, 6. mesto PGD Socka, 11. mesto PGD Štatenberk;

• poklicne enote člani B: 1. mesto PIGD Krka Novo mesto;

• članice A: 4. mesto PGD Hajdoše, 13. mesto PGD Semič;

• članice B: 1. mesto PGD Hajdoše

»Med državami ni več razlik, te so v sekundi ali dveh. Tako govorimo o res izjemno veliki konkurenci. Tukaj so znanje in izkušnje tisto, kar lahko odloči, kdo bo prevzel najboljše mesto na stopničkah,« je o tekmovanju dejal poveljnik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Zvonko Glažar.

In še poudaril: »S ponosom lahko povemo, da imamo odlične rezultate, predvsem pa so to tudi operativni gasilci, in kot vedno rečemo na glas: danes so ti gasilci na tekmovanju, jutri pa bodo tisti, ki bodo kot operativci poprijeli za ročnik v primeru kakršne koli intervencije. »Iskrene čestitke vsem ekipam, mentorjem in spremljevalcem za ves vloženi trud, neštete ure treningov in srčnost, ki ste jo pokazali v Avstriji. Za nas ste vsi zmagovalci!«

Za gasilce se spodobi gasilski špalir. FOTO: Oste Bakal
Za gasilce se spodobi gasilski špalir. FOTO: Oste Bakal
Imamo jo! FOTO: Oste Bakal
Imamo jo! FOTO: Oste Bakal
Podprvaki iz PGD Korovci s svojimi navijači FOTO: GZS
Podprvaki iz PGD Korovci s svojimi navijači FOTO: GZS

Za nas ste vsi zmagovalci!

S poveljnikovo izjavo se je strinjal Klemen Repovš, vodja slovenske članske reprezentance, ki je dodal: »Zelo smo zadovoljni s tem, kar smo dosegli, in na terenu dokazali, kaj pomenimo v gasilskem svetu.«

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je izjemno ponosno na dosežke in članstvo. FOTO: Oste Bakal
Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je izjemno ponosno na dosežke in članstvo. FOTO: Oste Bakal

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