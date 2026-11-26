Minuli konec tedna je slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak prvič obiskal slovenske vojakinje in vojake na mednarodnih misijah. Na Slovaškem in v Latviji delujejo v okviru Natove prednje kopenske sile.

Po poletu z vojaškim transportnim letalom spartan in vožnji po odročnih slovaških cestah je slovenska delegacija prispela v slovaško bazo Lešt', kjer je nastanjen kontingent s 104 slovenskimi vojaki in tremi vojakinjami. V bazi bivajo skupaj s slovaško, češko, portugalsko, romunsko in špansko vojsko ter se urijo v Natovih večnacionalnih brigadnih namenskih silah.

Najvišja ocena

Za lažjo predstavo o razsežnostih vojašnice, poligonov ter drugih delov baze nam praporščak Gregor Drofenik postreže s primerjavo z najbolj znanim slovenskim vojaškim vadiščem: »Je nekajkrat večji kot Poček, dobro urejen in vzdrževan ter omogoča usposabljanje večnacionalne brigade in slovaške vojske.« Zaradi oddaljenosti baze vojaki(nje) ne poznajo izhodov v mesto, ampak je bivanje omejeno na ogromno bazo, v kateri ima slovenski kontingent svojo stavbo.

Oba kontingenta se čez mesec dni vračata domov.

Pred stavbo so si uredili miniaturno upodobitev Triglava z Aljaževim stolpom in uvodom iz slovenske himne, napis pred vhodom pa opozarja: »Pozor! Območje rjavega medveda.« Bistvo namestitve naših enot v bazi 200 kilometrov od ukrajinske meje je jedrnato na obisku tam povzel načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik: »Vojaška pot sta med drugim odrekanje in dajanje – v tem primeru varnosti, v mednarodnem okolju, kot zaveznica.« Načelnik, ki je bil tudi sam na več misijah po svetu, je na Slovaškem srečal številne znane: »Pripadniki, ki so danes tu, so kar veterani različnih misij.« Med usposabljanjem se naše sile povezujejo z drugimi.

107 vojakov in vojakinj je v 9. slovenskem kontingentu. 74 jih je v 19. kontingentu Natove večnacionalne brigade.

»Zelo dobro sodelujemo, meni osebno je vrhunsko. Povezani smo med sabo,« po petih mesecih misije razmere opisuje poddesetnica Barbara Brinar. Prepričana je, da se je v tem času zelo dobro usposobila ter izboljšala streljanje.

Komunikacija s tujimi oboroženimi silami poteka v angleščini, poddesetnica pa doda, da se s Slovaki in Čehi kdaj pa kdaj sporazumevajo tudi v slovenščini: »Vse se da zmeniti. Če ne z besedami, pa kdaj z rokami, kretnjami in mimiko obraza.« Najbolj pogrešajo svoje domače, a so z njimi v rednih stikih: »Razen če so tereni, da po en teden nismo v bazi, takrat pač odstavimo telefone.«

Mirno ozračje pogovorov so pozneje na poligonu presekali rafali in eksplozije. Vajo spopada je Hajdinjak spremljal skupaj s slovaškim obrambnim ministrom Robertom Kaliňákom. Kot je povedal načelnik Močnik, je slovenska četa pri zunanjem preverjanju izurjenosti prejela najvišjo možno oceno.

Čeprav niso tukaj z vami v Latviji, so tudi oni na neki način del te misije.

Višji vodnik Luka Poklečki je na svoji četrti misiji navdušen, saj vsebuje veliko terenskega usposabljanja in mednarodne izmenjave vojaškega znanja. Opozori, da različne vojske tudi živijo skupaj, ne gre zgolj za urjenje. Po nekaj misijah je malo lažje oditi od doma za pol leta, pojasni: »Specifika našega poklica oziroma narava dela je pač taka, da zahteva tudi dolgoročno odsotnost od doma oziroma iz domovine.« Stiki z družino ter domačimi so pomembni tudi zato, da jih doma ne bi skrbelo, še poudari višji vodnik.

Sledil je obisk latvijske vojaške baze Adaži 1200 kilometrov severovzhodno.

Spremljava harmonike

»Ni me strah. Večkrat je bilo poudarjeno, kaj storiti, če do česa pride. Čim manj moraš razmišljati o tem,« nam je v Latviji povedala vojakinja Liza Mohorič, ki se bliža koncu svoje prve misije. Pričakovanja so se ji izpolnila: med delavnikom od 9. do 17. ure je spoznala prakso in znanje drugih vojsk, poleg najbližjih in prijateljev pa najbolj pogreša domačo hrano. »Tukaj imajo specifične začimbe,« razloži.

Sodelovanje v mednarodnem okolju prispeva k večji usposobljenosti, meni poveljnik naših sil v Latviji, nadporočnik Andrej Strehar.

Pred slovensko stavbo v slovaški bazi

Slovenske hribe in hrano pogreša tudi poveljnik slovenskega kontingenta v Latviji, nadporočnik Andrej Strehar. K slovenskemu kontingentu so priključili tudi oddelka pripadnikov oboroženih sil Severne Makedonije in Črne gore. »Ta izkušnja bi verjetno tudi veliko pomenila v nadaljevanju, če bi kakor koli, kadar koli do česar koli prišlo,« pravi Strehar. »Dostikrat je treba stopiti iz cone udobja,« še poudari Mohoričeva.

V prostem času se v obeh bazah ukvarjajo s športom, v Latviji so naši veliko telovadnico pred vhodom v bazo ljubkovalno poimenovali kar Stožice. Glede na to, da na evropskem severu mraz reže do kosti, je dvorana bistveno toplejša izbira. V bazi pa je ob obisku ministra in načelnika generalštaba po uvodnih nagovorih ter obdarovanju naših vojakov s slovenskimi dobrotami zazvenela tudi harmonika, ki jo je eden od vojakov pritovoril s seboj.

Pripadnice in pripadniki obeh kontingentov se pripravljajo na decembrsko vrnitev v domovino po polletni misiji. V tem duhu jih je načelnik Močnik opomnil na integracijo in konsolidacijo po vrnitvi z misije: »Ni popolnoma enostavno, zato ker je način življenja popolnoma drugačen. V tem ni večjih izzivov, je pa treba biti pozoren tudi na to obdobje po vrnitvi v domovino.«

Minister Hajdinjak je zato upravičeno izrekel zahvalo tudi družinam pripadnikov in pripadnic misije: »Tudi to terja svoj davek. Čeprav niso tukaj z vami v Latviji, so tudi oni na neki način del te misije. Vem, da včasih ni lahko ne vam ne njim.«

Minister in načelnik generalštaba sta bila zadovoljna po obisku naših kontingentov na vzhodnem krilu Nata.

Vojakinja Liza Mohorič pravi, da so se ji pričakovanja glede misije uresničila.

Minister Valentin Hajdinjak se je srečal z vojaki na misiji.

Na poligonu se urijo v večnacionalnih Natovih enotah.

Načelnik generalštaba in minister sta jim prinesla potico in druge domače dobrote.

Medtem v domovini nove pripadnice in pripadniki Slovenske vojske zaključujejo priprave na prevzem položajev na vzhodnem krilu Nata. V začetku novembra je v sklopu mednarodnih vaj na Počku potekalo preverjanje končnih operativnih zmožnosti 10. slovenskega kontingenta na Slovaško, ki tja odide decembra.