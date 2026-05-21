Slovenske železnice ob tirih sejejo sončnice: »Kar sejemo danes, žanjemo jutri« (FOTO)

Na svetovni dan čebel so Slovenske železnice znova posejale semena sončnic in s tem nadaljevale projekt Sejemo sončno prihodnost. Gre za pobudo, s katero želijo ob železniških progah in postajah širiti sporočilo o trajnostni mobilnosti, skrbi za naravo in povezanosti z lokalnim okoljem, so zapisali v sporočilu za javnost.
Prva sončnična semena so letos posejali v Domžalah, Grosupljem in Ivančni Gorici. V prihodnjih tednih bodo setve izvedli še v 11 drugih občinah po Sloveniji. Skupno bo v projektu sodelovalo 14 občin.
V Domžalah so ob železniški postaji sejali učenci Ekošole OŠ Venclja Perka, županja Renata Kosec in atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek.
V Grosupljem so se pridružili učenci OŠ Louisa Adamiča, župan dr. Peter Verlič in šahovska velemojstrica Laura Unuk.
V Ivančni Gorici pa so pri simbolični setvi sodelovali učenci OŠ Stična, lokalni čebelarji, župan Dušan Strnad in nekdanji telovadec Mitja Petkovšek.
»Sončnica je krasen simbol sončne energije, naši električni vlaki pa že danes vozijo na 100-odstotno obnovljivo energijo. Je simbol upanja in prihodnosti. Kar sejemo danes, žanjemo jutri. Hkrati pa nas opominja, da lahko tudi majhna, lokalna dejanja – tukaj in zdaj – odmevajo zelo glasno,« je ob zagonu kampanje povedala mag. Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose pri Slovenskih železnicah.
Sončnice ob svetovnem dnevu čebel niso naključna izbira. So medovite rastline, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, obenem pa s svojo rumeno barvo v prostor prinašajo optimizem. Ob železniških progah bodo zacvetele jeseni, prav v času, ko Evropa poudarja pomen trajnostne mobilnosti.
Projekt so Slovenske železnice uspešno izvedle že lani. Pobuda je bila prepoznana tudi na evropski ravni, saj je prejela mednarodno nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi v okviru European Travel Commission – Rail Tourism Awards 2025.
Letos bodo sončnice poleg Domžal, Grosupljega in Ivančne Gorice posejali še v Laškem, Sevnici, Divači, Šmartnem ob Paki, Celju, Kočevju, Ljubljani, Medvodah, Dravogradu, Velenju in Osluševcih pri Ormožu. Projekt tudi letos podpira partner SAATBAU eGen, ki je priskrbel semena za vse lokacije.