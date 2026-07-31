Slovenskega orla Burjo ubila elektrika, zgodilo se je med njegovo selitvijo iz Turčije proti Evropi

Iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so sporočili žalostno novico za vse ljubitelje živali. Mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika. To so strokovnjakom DOPPS razkrili podatki satelitske sledilne naprave, s katero je bil kačar opremljen. Primer opozarja na eno največjih, a pogosto spregledanih groženj velikim ujedam na selitvenih poteh. Slovenija leži na pomembnem selitvenem koridorju številnih velikih ujed, zato si DOPPS s partnerji prizadeva odpraviti nevarne točke na distribucijskem omrežju.

Burja je bil prvoletni kačar (Circaetus gallicus), ki je sredi leta 2025 poletel s Kraškega roba. Strokovnjaki DOPPS so ga spremljali v okviru čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija Kras4us. Satelitska sledilna naprava, nameščena na ptici, je omogočila izjemno natančen vpogled v kačarjevo selitveno pot in zadnjo noč. Kačar se je jeseni po vzhodni selitveni poti prek Sirije in Egipta odpravil v Nigerijo, kjer je prezimil. Na poti nazaj proti Evropi se je njegovo prvo selitveno potovanje žalostno končalo v Turčiji. Iz podatkov satelitske naprave, ki poleg lokacije beleži tudi tresljaje, so strokovnjaki lahko razbrali, da je ptica zvečer priletela na drog srednjenapetostnega daljnovoda, ponoči pa premikanja ni več zaznala.

To pot je prepotoval Burja. FOTO: Dopps

2025. leta je poletel s Kraškega roba.

Ptica je poginila zaradi električnega udara na srednjenapetostnem daljnovodu. FOTO: Doğa/birdlife Turkey

Gre za problem, ki se dogaja pred našimi očmi

»Takoj ko smo zaznali, da se Burja ne premika več, smo preverili njegovo lokacijo. Že satelitski posnetki so nakazovali, da je ptica najverjetneje poginila zaradi električnega udara na srednjenapetostnem daljnovodu. Za potrditev smo na lokacijo napotili partnerje iz turške organizacije BirdLife; ti so na terenu potrdili, da je bil vzrok pogina električni udar. Ker se zavedamo, kako velik naravovarstveni problem predstavljajo nevarni srednjenapetostni daljnovodi, se aktivno ukvarjamo z njihovo sanacijo,« je povedal vodja Varstveno-ornitološkega sektorja DOPPS Tomaž Mihelič, ki je še poudaril, da primer nazorno kaže, kako pomembno vlogo imajo sodobne raziskovalne metode pri varstvu ogroženih vrst, saj brez satelitskega oddajnika vzroka pogina najverjetneje nikoli ne bi poznali.

Obenem se je znova potrdilo, da električni udari na srednjenapetostnih daljnovodih ostajajo eden najpomembnejših vzrokov smrtnosti velikih ujed na selitvenih koridorjih. »Gre za problem, ki se dogaja pred našimi očmi, pogosto pa ostane neopažen.«