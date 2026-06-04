Slovenskemu profesorju med pripravo izpitov mrknil računalnik: »Precej nevšečna zadeva«

Psiholog in visokošolski učitelj doc.dr. Kristijan Musek Lešnik se je znašel v neprijetnem položaju. Zaradi načrtovanega izklopa elektrike mu je sredi priprave izpitnih vprašanj ugasnil računalnik, o odklopu pa, kot pravi, ni bil obveščen. Elektro Ljubljana je zato javno prosil za prav posebno pomoč.

Za študente je izpitni dan vedno napet. Za profesorje prav tako. A ko se tik pred izpiti zaplete še pri najbolj osnovni stvari – elektriki –, lahko vse skupaj hitro postane precej neprijetno. o se je zgodilo Kristijanu Musku Lešniku, psihologu, visokošolskemu učitelju in avtorju več strokovnih del, ki je na družbenem omrežju javno nagovoril dobavitelja elektrike..

»Spoštovani Elektro Ljubljana d.d. Po zaslugi vaših vzdrževalnih del mi je pravkar mrknil računalnik sredi priprave izpitnih vprašanj za današnje izpite. Precej nevšečna zadeva,« je zapisal. Kot je pojasnil, je na spletni strani podjetja nato ugotovil, da je bil izpad elektrike načrtovan. A tu se zanj začne težava. »Na vaši spletni strani prijazno piše, da je izpad načrtovan. Manj prijazno je, da o njem nisem vedel nič, tako kot verjamem, da še marsikateri sosed ne,« je nadaljeval.

Psiholog Kristijan Musek Lešnik. FOTO: Blaz Samec, Delo

»Breme obveščanja prelagal na tistega, ki bo odklopljen«

Musek Lešnik je v zapisu poudaril, da razume, da so vzdrževalna dela potrebna. Ob tem je dodal, da je na spletni strani prebral, da se lahko uporabniki naročijo na SMS-obvestila o odklopih.»Prijazno in vsekakor se bom v prihodnje prijavil,« je zapisal, nato pa dodal ostro, a umirjeno pripombo: »Še bolj prijazno in v skladu z bontonom bi po mojem bilo, če bi o odklopih obveščal uporabnike tisti, ki odklaplja ... ne pa breme obveščanja prelagal na tistega, ki bo odklopljen. Če drugega ne, že zato, da si en drugemu ne otežujemo življenja.«

V nadaljevanju je priznal, da mu pritoževanje ne bo skrajšalo izpada elektrike, a je podjetje vseeno pozval, naj mu pomaga rešiti nastalo zagato. »Pa da ne jamram, ker mi to ne bo prav nič pomagalo in odklop ne bo nič krajši,« je zapisal.

Prosil jih je za tiskanje izpitnih pol

Ker elektrike ni bilo, priprava izpitnega gradiva pa je obstala, se je profesor obrnil neposredno na podjetje. Pri tem se je skliceval tudi na vrednote, ki jih ima podjetje zapisane na spletni strani. »V zaupanju, da v podjetju dejansko udejanjate vrednote odgovornost, odličnost, etičnost, ki jih imate zapisane na vaši spletni strani, verjamem, da mi boste priskočili k reševanju zagate, ki jo je povzročil vaš ne ravno vzorčno skomunicirani odklop elektrike,« je zapisal.

Ker po njegovih besedah nevšečnost ni zadevala le njega, ampak tudi več deset študentov, je podjetju poslal zelo konkreten predlog.

»Ker v mojem primeru nevšečnost ni samo moja, pač pa zadeva tudi nekaj deset študentov, in ker berem, da bo izpad elektrike trajal dlje, vas prijazno prosim, da mi v predavalnico VP2 na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru danes do 12. ure, raje nekaj minut prej, dostavite ustrezno število natisnjenih izpitnih pol za izpite pri predmetih Diferencialna psihologija, Psihologija osebnosti in Osnove psihologije.« Zapis je sklenil z besedami: »Vnaprej hvala, tudi v imenu študentov.«

Profesor se je zagotovo znašel – kot se izkušeni pedagogi v takšnih trenutkih običajno znajo. Verjetno tudi ni bil prvič v škripcih. A če imaš za izpit pripravljenih že nekaj vprašanj, dokumenta pa še nisi shranil, lahko nenaden izklop elektrike hitro postane precej resen problem. K sreči so danes računalniški sistemi že toliko napredni, da včasih dokument rešijo tudi pred nenadnim mrkom. A v trenutku, ko ugasne zaslon, človeku vseeno zastane dih.