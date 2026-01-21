  • Delo d.o.o.
SLOVO

Slovenski alpinizem žaluje! Umrl je Branko Ivanek - Branč

Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji.
V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images
N. Č.
 21. 1. 2026 | 11:32
 21. 1. 2026 | 12:42
Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji, so zapisali na Planinski zvezi Slovenije. Umrl je v 64. letu. 

Branko Ivanek - Branč je bil s tekmovalnim lednim plezanjem povezan vse od začetkov njegovega razvoja pri nas. »Od prve težavnostne tekme v Solčavi je neprekinjeno sodeloval pri skoraj vseh pomembnejših tekmah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Njegova vloga je bila vsestranska in pogosto nevidna, a zato nič manj ključna: deloval je kot sodnik, soorganizator, urejevalec rezultatov in tisti, ki je skrbel, da so tekme potekale korektno,« so zapisali.

Posebno pomemben je bil njegov prispevek na področju dokumentiranja in obveščanja. »Branč je urejal in vzdrževal spletne strani o tekmah v lednem plezanju ter o lednih razmerah v Sloveniji, s čimer je neprecenljivo prispeval k povezovanju skupnosti, izmenjavi informacij in ohranjanju zgodovinskega spomina na razvoj discipline. Za mnoge plezalce so bile njegove objave prva in najzanesljivejša referenca o razmerah in tekmovanjih.«

Branko Ivanek - Branč (1962–2026). FOTO: Osebni Arhiv, Planinska zveza Slovenije.
Branko Ivanek - Branč (1962–2026). FOTO: Osebni Arhiv, Planinska zveza Slovenije.

»Branko Ivanek - Branč je bil član tudi Alpinističnega odseka Kozjak Maribor, kjer je dejavno sodeloval v alpinističnih šolah, pri vzgoji mlajših generacij ter na številnih alpinističnih in turnosmučarskih odpravah. Njegova alpinistična pot je bila dolga, raznolika in bogata, pogosto pa je na odpravah prevzemal tudi vlogo vodje,« navajata njegova kolega Jasna in Andrej Pečjak.

Odprave, ki se jih je udeležil:

• Turčija (1990) – Ararat in Erciyes

• Alžirija (1991) – gorovje Hoggar

• Bolivija (1994, 1997, 2003, 2008) – Cordillera Real (večkrat kot vodja)

• Ekvador (1996) – Cotopaxi in Chimborazo (vodja)

• Peru (2005) – Trapecio, Cordillera Huayhuash

• Tibet, Himalaja (2006) – Šišapangma

• Rusija (2007) – turnosmučarski vzpon na Elbrus v Kavkazu (vodja)

• Maroko (2010) – turnosmučarski vzpon na Jebel Toubkal v Visokem Atlasu (vodja)

• Iran (2011) – turnosmučarski vzpon na Damavand (vodja)

• Turčija (2012) – turnosmučarska odprava v gorstvo Taurus (vodja)

• Kirgizija (2012) – Pik Lenin, 7134 m (vodja)

• Gruzija (2012) – Kazbek, 5033 m

Kot zapišeta, so »njegovo alpinistično delovanje so zaznamovali zanesljivost, umirjenost in velika odgovornost do soplezalcev – lastnosti, zaradi katerih so mu ljudje zaupali in mu sledili. Znal se je tudi zabavati in s svojo dobro voljo razveseljevati druge; vedno je bil pripravljen na druženje in kakšen žur.«

Eden od vrhuncev njegovega organizacijskega dela je bilo sodelovanje pri edini tekmi svetovnega pokala v lednem plezanju, ki je bila kdaj organizirana v Sloveniji – leta 2009 v Mlačci pri Mojstrani. Brančev prispevek je bil ključen za uspešno izvedbo tekme na najvišji mednarodni ravni.

»Branko Ivanek - Branč ni iskal pozornosti in priznanj. Njegovo delo je bilo tiho, a temeljito; njegovo prisotnost smo pogosto opazili šele, kadar ga ni bilo na tekmi. Prav zato njegova zapuščina ostaja vtkana v temelje slovenskega tekmovalnega lednega plezanja in alpinizma. Ostal bo v spominu kot človek, brez katerega si razvoja teh dejavnosti v Sloveniji ne moremo predstavljati,« je navedeno na spletni strani Planinske zveze Slovenija. 

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
