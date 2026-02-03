V javnosti so se zadnje dni pojavili namigi, da naj bi obstajali politični pritiski za umik strokovne publikacije Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji. Enajst strokovnjakov Kmetijskega inštituta Slovenije in Agencije RS za okolje je več kot leto dni pripravljalo publikacijo Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji, vredno več kot 53.500 evrov davkoplačevalskih sredstev.

Tako je poslanka NSi Vida Čadonič Špelič z Jožetom Horvatom glede tega postavila poslansko vprašanje ministrici Mateji Čalušić in ministru Bojanu Kumru. Dodala je, da naj bi nekatere nevladne organizacije pritiskale in tako dosegle umik.

»Ministrstvo ni sprejelo odločitve o umiku publikacije«

Ozadje smo preverili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energije. Služba za odnose z javnostmi nam je pojasnila, da: »Ne držijo namigovanja, da bi bila strokovna publikacija »Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji« umaknjena zaradi političnih pritiskov. Agencija RS za okolje (ARSO) je bila naročnik publikacije in kot naročnik vodi vse postopke, povezane z njenim nastankom in objavo. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani ARSO, ne na spletni strani Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Po prejemu odzivov na posamezne dele publikacije je ministrstvo, ob upoštevanju strokovnih stališč Direktorata za podnebje, ARSO zaprosilo za vsebinsko uskladitev v delih, ki se nanašajo na pristojnosti MOPE in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Publikacija pred tem ministrstvu ni bila posredovana v pregled ali usklajevanje. Ministrstvo ni sprejelo odločitve o umiku publikacije.«

Eden od mitov je, da Slovenci pojemo več mesa kot prebivalci drugih držav EU. Avtorji publikacije navajajo, da to ne drži. In prav to zanikanje naj bi najbolj razburilo borce proti živinoreji in čezmernemu uživanju mesa, navaja Dnevnik.

Publikacija ni več dostopna. FOTO: Zaslonski Posnetek

A poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič je oster: »Publikacija je strokovno pripravljena, na osnovi dejstev, številk in ne na osnovi zelene ideologije. Razbija lažne mite o živinoreji, izpustih iz kmetijstva, porabi mineralnih gnojil, pesticidov, biodiverziteti... To moti kvazi okoljevarstvenike in nekatere na MOPE.«

Predstojnica oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije dr. Maja Kožar pa je za Dnevnik pojasnila: »Po našem strokovnem mnenju je umik neupravičen, saj gre za strokovno publikacijo, namenjeno predvsem splošni javnosti. Prepričani smo, da je pripravljena korektno. Temelji na razpoložljivih podatkih, predvsem na Arsovih kazalcih okolja v Sloveniji. Smiselno smo uporabili podatke 36 kazalcev okolja, od tega 22 s področja okolja in kmetijstva, ki jih sicer že dlje časa pripravljajo različni strokovnjaki s KIS,«.