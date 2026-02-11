Slovenski Epsteini: afera Fotopub brez sodnega epiloga, Dušan Smodej uživa v Švici

Afera Fotopub je izbruhnila poleti 2022, ko so se na Instagramu začela pojavljati pričevanja o domnevnih spolnih zlorabah, povezanih z delovanjem Društva Fotopub in njegovim takratnim predsednikom Dušanom Smodejem. Očitan vzorec ravnanj, kot so ga opisovale anonimne priče, je segal od manipulacije do hudih oblik nasilja. Primer je hitro prerasel digitalni prostor in postal predmet razprav v osrednjih medijih ter političnih krogih. Dogajanje je dodatno pretresla smrt Romana Uranjeka, soustanovitelja umetniške skupine IRWIN. Njegov samomor je javno razpravo še poglobil in hkrati zapletel, saj so se vprašanja o odgovornosti posameznikov znotraj umetniške scene znašla v občutljivem prepletu osebnih tragedij in domnevnih sistemskih nepravilnosti. Oddaja Tarča na RTV Slovenija je septembra 2022 temo prenesla na nacionalno televizijo, nato pa je medijska pozornost postopoma usahnila.

Dušan Smodej se je oglasil na Instagramu. FOTO: Instagram

Sodnega razpleta še ni, oglasil se je psiholog Matic Munc

Tri leta in pol pozneje pravnomočnega epiloga še ni. Po javno dostopnih informacijah obtožnica ni dočakala sodnega razpleta, Smodej pa naj bi se zadrževal v tujini. Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, namreč prikazujejo Smodeja v prestižnem alpskem letovišču St. Moritz, medtem ko domača javnost še vedno čaka na pravni razplet. Psiholog Matic Munc je v nedavni objavi zapisal, da po njegovem prepričanju »nihče ne bo nikoli odgovarjal za dogajanje okoli Fotopuba, ker je v tem loncu preveč močnih kuhalnic«. Ob tem je opozoril na, kot pravi sam, tiho zavezništvo vpliva in molka, ki naj bi omogočilo, da je zgodba sčasoma potonila na rob javnega interesa.

V zapisu je bil neposreden: »To je resnica o naši Sloveniji, kjer zgroženi prebiramo sezname tujih predatorjev, lastnih seznamov pa nimamo.« S tem je namignil na dvojna merila, ki po njegovem prepričanju veljajo v javnem prostoru, ko gre za domača imena in domače kroge moči. »Molčati je najlažje,« je zapisal, »še posebno takrat, ko bi resnica lahko prizadela vplivne prijatelje.« Po njegovem mnenju je pri tovrstnih primerih ključno razumevanje psihološke dinamike moči in strahu. Žrtve pogosto potrebujejo dolga leta, da zberejo pogum za javno pričevanje. Zavira jih občutek sramu, notranja razklanost in nezaupanje v institucije. Če zaznajo še brezbrižnost okolja, se rana ne zapre, temveč poglobi. »Sekundarna travma nastane takrat, ko okolje obrne pogled stran,« opozarja Munc in dodaja, da je tišina skupnosti lahko enako boleča kot prvotna izkušnja.