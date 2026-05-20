Slovenski film na poti v svet: dva filmska projekta predstavljena v Cannesu

V sklopu festivala v Cannesu je minulo nedeljo potekala predstavitev letošnjih izbranih filmskih projektov mednarodnega programa Full Circle Lab Nouvelle-Aquitaine Hessen ter projektov programa Slovenia Next Wave Genre Lab. Sodelovanje v programu je del širše strateške usmeritve Slovenskega filmskega centra (SFC) k večji podpori žanrskemu filmu in mednarodnemu povezovanju slovenskih avtorjev ter producentov. V zadnjih letih se slovenska filmska industrija vse bolj odpira razvoju žanrskih projektov z mednarodnim potencialom, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi partnerstva z mednarodnimi iniciativami, kot je Full Circle Lab Nouvelle-Aquitaine Hessen, ki ga organizira Tatino Films, sporoča SFC. Gre za mednarodni razvojni in izobraževalni program za celovečerne igrane, dokumentarne in animirane filme, ki podpira razvoj scenarijev, produkcijo ter postprodukcijo filmskih projektov z mednarodnim potencialom.

Med izbranimi projekti sta bila torej predstavljena tudi dva slovenska celovečerna filmska projekta, ki sta že prejela podporo SFC za razvoj žanrskega scenarija. Prvi je Prepovedani sadež scenaristke in režiserke Urške Djukić Lecamus pod okriljem produkcijske hiše Oink, zanjo producent Luka Peterca, drugi pa Še vedno kričimo scenarista in režiserja Augusta Adriana Braatza pod okriljem produkcijske hiše Bela Film, zanjo Ida Weiss.

Projekt Augusta Adriana Braatza je tragikomičen in čustveno iskren film ceste. FOTO: Tatino Films

Prepovedani sadež govori o 15. stoletju na slovenskem ozemlju pod habsburško oblastjo. Medtem ko se kuga širi in strah zateguje vaščane, noseča zdravilka Veronika, obtožena čarovništva, poišče zatočišče v kartuzijanskem samostanu, kjer jo prior Arnold z obotavljanjem skrije. Njeno zdravilsko znanje se kmalu izkaže za neprecenljivo, a njena divja, radovedna narava vznemirja menihe, medtem ko grof Herman Celjski grozi, da bo uničil vsakogar, ki si upa zaščititi Veroniko.

»Vesela sem, da je projekt Prepovedani sadež sprejet na prestižno mednarodno delavnico Full Circle Lab, kjer bomo v prihodnjih mesecih nadaljevali razvoj scenarija. Navdih za film je prišel iz zgodbe o Veroniki Deseniški, ki pa še nikoli ni bila povedana iz ženske perspektive. Šeststo let po prvem čarovniškem procesu na slovenskih tleh ta zgodba ostaja nujno aktualna, ne le kot zgodovina, temveč tudi kot ogledalo sedanjosti,« je o filmu povedala režiserka. Projekt je bil letos izbran tudi v program CineLink Industry Days na festivalu v Sarajevu.

Razglasitev projektov v Cannesu FOTO: Tatino Films

»Še vedno kričimo je tragikomičen in čustveno iskren film ceste o dveh izgubljenih in različnih sorojencih, ki se kljub vsemu trudita razumeti drug drugega in najti svoj prostor v svetu, v katerem se oba težko znajdeta. To je zgodba o družini, neuspehih in trmasti človeški potrebi, da ne odnehamo – tudi takrat, ko bi bilo to najlažje,« pa je o svojem projektu povedal August Adrian Braatz.

Zgodba govori o 30-letnem Kristianu, ki živi svoje predvidljivo in rutinirano življenje, nato pa nenadoma in impulzivno odpelje svojo neukrotljivo mlajšo sestro Lano na pot v Nemčijo. Njuno potovanje se hitro sprevrže v kaos. Prečkata meje, srečujeta tujce, se prepirata, smejita in vmes lovita redke, krhke trenutke bližine. »Med dolgimi kilometri sta prisiljena drug v drugem ponovno prepoznati sorojenca, še preden ju na koncu poti dohiti preteklost, pred katero oba bežita,« smo izvedeli. Kot so po poročanju SFC zapisali organizatorji, jih je kakovost prijavljenih projektov izjemno navdušila, zato je bila letošnja selekcija še posebno zahtevna. Izbrana slovenska projekta sta po njihovem mnenju izstopala kot najbolj prepričljiva, obenem pa ocenjujejo, da jima lahko v okviru laboratorija ponudijo pomembno podporo pri nadaljnjem razvoju.