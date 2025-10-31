Slovenski gasilci iz jaška reševali prestrašeno žival (FOTO)

Gotovo je, da že dolgo ni potrebno posebej poudarjati, koliko požrtvovalnih in pogumnih gasilcev imamo v deželici na sončni strani Alp, ki so vedno in povsod pripravljeni pomagati, ne le pri gašenju požarov, temveč tudi pri reševanju premoženja, ter še posebej ljudi in živali. In tako je bilo tudi danes, ko so družine običajno pri družinskem kosilu, nekaj prleških gasilcev pa ni bilo te sreče.

FOTO: PGD Ivanjkovci

Ob 14.26 uri so namreč bili obveščeni o težavah lastnice mačke na Pavlovskem Vrhu v občini Ormož. Gasilci PGD Ivanjkovci so nemudoma odhiteli na Pavlovski Vrh, kjer so s pomočjo lastnice iz odtočnega jaška rešili prestrašenega mačka. Bolj kot on pa se njegova lastnica zaveda, da bi se v primeru, če ga ne bi slišali in če ne bi bilo gasilcev, lahko zgodilo tudi najslabše...