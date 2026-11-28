Velerilec je vrsta nočnega metulja, ki je dejaven v mraku in podnevi. Gre za eno od 19 vrst vešč, ki v zraku lebdijo kot kolibriji, najmanjše ptice na svetu. Žuželke, ki jih ljudje pogosto vidijo lebdeti pred vrtnimi rožami, so vešče, ki letajo podnevi s cveta na cvet in s svojimi dolgimi rilčki iz cvetov srkajo nektar. Zadnjič smo lahko prebrali, da so prav to vrsto žuželk opazili tudi na britanskem otoku. O njej so poročali kot o nekakšnem čudežu, za katerega so poskrbele podnebne spremembe.

Slakov veščec

Nas pa je zanimalo, zakaj nikoli ne sedejo na cvet. Dušan Klenovšek, biolog in naravoslovec Javnega zavoda Kozjanski park, nam je povedal, da zato, ker ne želijo, da bi med obedovanjem tudi sami postali malica kakšnemu pajku. Krila velerilca pa medtem bijejo tako hitro, da jih niti ne moremo videti. Zimo preživijo v južni Evropi in okoli Sredozemlja, spomladi se selijo na sever in do junija dosežejo Nemčijo, jeseni pa se vračajo na jug. Prav zaradi neverjetnega lebdenja pred cvetovi velerilcem mnogi rečejo tudi slovenski kolibri, pa čeprav gre za dnevno aktivne nočne metulje iz družine veščcev. So pa nekaj teh živalc ponovno opazili pri nas na Rogli.

3600 VRST METULJEV je v Sloveniji.

Veščcev oziroma nočnih metuljev je več vrst. Iz Afrike in Sredozemlja k nam prileti slakov veščec, drugi je ozkorobi čmrljevec, ki po brenčanju spominja na čmrlja, a le zato, da preslepi plenilce, tretji je okati pavlinec, ki ob nevarnosti razpre krila tako, da razkrije veliki očesi, s katerima prestraši napadalca. Četrta vrsta je smrtoglavec, ki je dobil ime po značilnem vzorcu lobanje na oprsju, ob vznemirjenju pa se oglaša glasno škripajoče. Najpogosteje velerilce pri nas opazimo poleti, ko iz cvetov srkajo nektar, pojavljajo se spomladi, v času cvetenja kovačnika, vidimo pa jih tudi še pozno v jeseni. Čeprav te žuželke letajo naokoli tudi podnevi, zaradi videza in gibanja pa jih veliko ljudi zamenja prav za kolibrija.

Všeč jim je Pohorje

Metulji so poselili tako rekoč ves svet. Pri nas je zaznanih 3600 vrst, od tega je večina ponočnjakov, le okoli 180 je dnevnih. Zakaj so najbolj aktivni ponoči? Klenovšek pravi, da je nočno življenje preprosto bolj varno, da ne postanejo plen. Zanimivo je tudi, da so bili velerilci največkrat opaženi na Rogli. Razlog za to tiči v visokogorski flori in nektarju, saj so na Rogli obsežne košenice, gozdni robovi, pa tudi cvetoči travniki.

Krila velerilca bijejo tako hitro, da jih niti ne moremo videti.

Velerilci so namreč izjemno inteligentni metulji z odličnim barvnim vidom. Njihova sposobnost učenja in pomnjenja je menda neprekosljiva. Hitro si zapomnijo, kateri cvetovi imajo najboljši nektar, in vsak dan obiskujejo iste točke v natančnem zaporedju. Ker je okolica Rogle bogata z lakotami, zvezdicami in pravim broščem, je to raj za velerilce. Druga generacija metuljev se pozno poleti in jeseni začne seliti proti jugu. Hribovita območja, kot je Pohorje, so njihovi naravni koridorji in postojanke, kjer si pred dolgo potjo napolnijo energijske zaloge z nektarjem.

Če je poletje v dolini prevroče in suho, se metulji umaknejo v hladnejša in bolj vlažna višje ležeča območja, kjer cvetje zaradi nižjih temperatur še ni ovenelo. Letos so jih z začudenjem opazili tudi na Škotskem. Čemu je slovenski kolibri prodrl tako daleč na sever? »Verjetno zaradi ekstremne vročine in suše v Sredozemlju, ki je izsušila tudi njihove običajne vire hrane,« je povedal Klenovšek.

Rogla je idealno zatočišče našega velerilca. FOTO: Shutterstock