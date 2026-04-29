Slovenski novinar in pisatelj ostro obračunal z Nemci: »Obrisali bi si krvave roke …«

Slovenski novinar in pisatelj Erik Valenčič je zavrnil vabilo nemškega veleposlaništva v Ljubljani k sodelovanju na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu, kjer bo v ospredju država Nemčija. Svoj odgovor je objavil na družbenem omrežju Facebook, kjer je podrobno pojasnil razloge za odločitev in pri tem uporabil ostro retoriko.

Veleposlaništvo ga je povabilo k sodelovanju v programu, povezanem s tematiko Ukrajine. Valenčič je v uvodu zapisa poudaril, da se zaveda namena vabila: »Razumem, da me vabite zaradi knjige Poklon Ukrajini.« Dodal je, da v knjigi opisuje svoje sodelovanje v mednarodni humanitarni mreži ter izpostavlja »človekoljubnost in človečnost«. Kljub temu je vabilo zavrnil. »Zapisali ste, da boste zelo veseli mojega odgovora. Ne boste ga veseli, smatram pa, da si ga absolutno zaslužite,« je zapisal.

Erik Valenčič. FOTO: Tomi Lombar/delo Lombar Tomi

V nadaljevanju je odločitev utemeljil s stališčem do ravnanja Nemčije v povezavi z vojno v Gazi. »Zvezna republika Nemčija je medtem aktivni zagovornik in pokrovitelj izraelskega genocida v Gazi ter etničnega čiščenja na Zahodnem bregu,« je zapisal. Ob tem je dodal, da po njegovem mnenju nemška država doma izvaja »represijo nad nasprotniki genocida in podporniki Palestine« ter »cenzuro palestinskih in propalestinskih kulturnih delavk in delavcev«.

Njegov zapis se nadaljuje z zaostreno kritiko. »Reči, da so vaša ravnanja sramotna za človeštvo in človečnost, bi bilo premalo,« je zapisal in dodal, da želi s svojo retoriko »odtehtati svinčeno težo današnjega časa in težo svinčenega dežja, ki pada po prebivalkah in prebivalcih Gaze, od katerih jih je polovica otrok«. Posebej se je dotaknil vprašanja antisemitizma. »Radi pridigate o antisemitizmu. Prav. Izhajajmo iz tega, da so tudi Palestinci kot Arabci semitsko ljudstvo,« je zapisal. V nadaljevanju je dodal: »Zdaj pa se vprašajmo, kdo danes izvaja največje zlo proti nekemu semitskemu ljudstvu.«

V zapisu je Izrael označil za državo, ki je po njegovem mnenju »Gazo spremenila v taborišče smrti po vzoru nacističnih taborišč«, ter dodal, da gre za »logično posledico zločinske blaznosti, ki trenutno vlada svetu«. Nemčiji je pri tem pripisal soodgovornost. V nadaljevanju je omenil tudi notranjepolitične razmere v Nemčiji. Zapisal je, da država »ponovno rekordno oborožuje«, ter izpostavil rast podpore stranki Alternativa za Nemčijo, ki je po njegovih besedah »trenutno najbolj popularna stranka v državi«. Omenil je tudi odstop kulturne predstavnice berlinskih oblasti Sarah Wedl-Wilson.

Knjiga Poklon Ukrajini.

Ob koncu zapisa se je vrnil k vabilu na knjižni sejem in ga dokončno zavrnil. »Kaj točno bi vi radi počeli z mojo knjigo? Obrisali bi si svoje krvave roke v njene liste?« je zapisal. Dodal je še: »Ne boste. Ne dam, ne dovolim.«