  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPEED FLYING

Slovenski padalec za las preživel! Takole je skoraj padel v smrt (VIDEO)

46-letni Davor Podbregar je imel v soboto veliko srečo v nesreči. Rezervno padalo je aktiviral v zadnjem trenutku, tik preden je treščil.
Takole pretresen je bil po trdem pristanku. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Takole pretresen je bil po trdem pristanku. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Davor Podbregar je adrenalinski športnik. FOTO: Facebook

Davor Podbregar je adrenalinski športnik. FOTO: Facebook

Pristanek je objavil na svojem kanalu na YouTubu predvsem kot opomin na previdnost. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Pristanek je objavil na svojem kanalu na YouTubu predvsem kot opomin na previdnost. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Kljub nesreči komaj čaka na naslednji podvig. FOTO: Facebook

Kljub nesreči komaj čaka na naslednji podvig. FOTO: Facebook

Takole pretresen je bil po trdem pristanku. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube
Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube
Davor Podbregar je adrenalinski športnik. FOTO: Facebook
Pristanek je objavil na svojem kanalu na YouTubu predvsem kot opomin na previdnost. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube
Kljub nesreči komaj čaka na naslednji podvig. FOTO: Facebook
Gordana Stojiljković
 5. 8. 2026 | 08:00
4:42
A+A-

V svetu adrenalinskih športov šteje vsaka odločitev. Pri speed flyingu, kjer športnik združuje gibanje po strmih pobočjih z letom pod majhnim padalom, lahko že najmanjša napaka prinese usodne posledice. To je na lastni koži občutil tudi 46-letni Davor Podbregar iz Raven pri Šoštanju, sicer lastnik Picerije Basilica v Velenju, ki se je 1. avgusta za las izognil tragičnemu koncu. »Živ sem, živ sem,« je dejal takoj po dramatičnem trenutku, ki ga je posnel in objavil na svojem kanalu na YouTubu.

Kot nam je zaupal, je v soboto poletel s 650-metrskega hriba na Pelješcu. »Ko sem startal, je padalo takoj prešlo v kravato na levi strani. Potem sem to poskusil reševati, pa ni šlo, padalo je šlo v spiralo ... in sem potem tisti zadnji trenutek še zagrabil rezervno padalo in ga odvrgel,« je povedal. To se je na srečo odprlo tik pred strmoglavljenjem, ko je njegov padec ublažilo tudi grmovje.

»Start je bil zelo zahteven, ker je teren tako strm, da narediš dva koraka in si že v zraku. Ko startaš, je padalo že nad tabo, pri speed padalu namreč sploh nimaš časa pogledati navzgor in preveriti, kaj se dogaja,« je povedal. Po njegovih besedah je veter povzročil, da se je del padala na levi strani zaprl in zapletel v vrvice: »Padalo me je začelo vleči v levo. Poskušal sem popraviti smer, potem pa sem očitno malo preveč potegnil desno komando. Še desna stran padala je naredila kolaps, vse skupaj se je zaprlo in padalo je prešlo v spiralo.«

Če bi priletel na skale, se verjetno ne bi dobro končalo.

V zadnjem trenutku je aktiviral reševalno padalo. »Rezervo sem potegnil zadnjo sekundo. Takrat sem res mislil, da je konec in da ne bom preživel. Odprlo se je približno dve sekundi pred trkom s tlemi, vendar je bila hitrost še vedno velika,« dramatične trenutke opisuje Davor, hvaležen, da ga je pred najhujšim scenarijem rešilo grmovje. »Imel sem neverjetno srečo, da sem pristal na velik grm. Povsod okoli so bile same skale. Če bi priletel na skale, se verjetno ne bi dobro končalo.«

Družina ga je spremljala s plaže

Po padcu je najprej preveril, ali je še cel. »Počasi sem se začel premikati in ugotovil, da nimam nič zlomljeno. Čutil sem bolečine v hrbtu, a sem lahko hodil.« Takoj zatem je poklical partnerico, ki je dogodek spremljala s plaže, in poskrbel, da so vedeli, da je z njim vse v redu. »Potem so prišli pome s kombijem po ozki stezi. Na srečo sem lahko sam zložil padalo in reševalno padalo ter jim šel naproti,« je pojasnil.

Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube
Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Pred najhujšim sta ga rešila prisebnost in hiter odziv. »To so izkušnje,« je dejal. »Verjetno je to pomagalo pri zbranosti, da veš, kaj narediti v taki situaciji. Tudi ta sreča je bila, da se je rezerva odprla pravočasno.« »Nikoli do zdaj se mi še ni zgodilo nič podobnega. Speed flyinga, ki ni enako kot jadralno padalstvo, se ne moreš nikjer naučiti. Gre torej za manjše padalo. To, s katerim sem letel, je veliko 16 kvadratnih metrov in ustreza moji teži,« je pojasnil.

»Ko jadraš, se ti lahko zgodi marsikaj. Več ko letiš, več možnosti imaš za nesrečo,« dodaja in pojasnjuje, da ga dopustniška nesreča nikakor ni odvrnila od nadaljnjih adrenalinskih podvigov. »Čakam, da mi servisirajo rezervno padalo, potem pa znova novim dogodivščinam naproti,« pravi Podbregar in sklene: »Letite varno in vedno spoštujte gore.« 

Za kakšen šport gre

Pri jadralnem padalstvu pilot po vzletu izkoristi vzgornike (termiko ali pobočne vetrove), da ostane v zraku čim dlje. Izkušeni piloti lahko preletijo tudi več sto kilometrov. Večina leta poteka na varni razdalji od tal. Speed flying je nastal kot kombinacija jadralnega padalstva in smučanja oziroma gibanja po strmih gorskih pobočjih. Zaradi manjšega krila pilot leti precej hitreje in zelo blizu terena – pogosto le nekaj metrov nad pobočjem. Prav ta bližina tal pomeni, da ima pilot zelo malo časa za popravljanje napak. Speed flying je bolj tvegan, saj je pri jadralnem padalstvu napaka pogosto popravljiva, ker ima pilot več višine.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Davor Podbregarpadalecpadalonesrečapadecreševanjepoškodbaspeed flying
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
SLOVENSKI FILM

Miha Hočevar se vrača z novim celovečercem Skriti ljudje (Suzy)

Film je po svetovni premieri v Reykjaviku in nagradi za glavno moško vlogo dočakal še slovensko predpremiero.
5. 8. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VESELJE V DRUŽINI

Nov član britanske kraljeve družine: princesa rodila tretjega otroka

Britanska kraljeva družina se je razveselila nove članice.
5. 8. 2026 | 09:00
08:40
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Uspešnica v novi preobleki

Nova interpretacija priljubljene skladbe je navdušila poslušalce, ganila avtorja in pesmi končno prinesla tudi videospot
5. 8. 2026 | 08:40
08:20
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MALOPRIDNEŽ

51-letnik iz Most v priporu, policisti našli puško in skoraj dva kilograma kokaina

Moškega preiskovali zaradi nasilja, našli drogo in celo ostrostrelsko puško.
5. 8. 2026 | 08:20
08:14
Lifestyle  |  Polet
PO DOPUSTU

Po dveh tednih dopusta ne lovite izgubljene forme. Največja napaka vas lahko stane poškodb

Obstaja zelo enostaven kazalnik, ki ga ne meri nobena športna ura.
5. 8. 2026 | 08:14
08:00
Novice  |  Slovenija
SPEED FLYING

Slovenski padalec za las preživel! Takole je skoraj padel v smrt (VIDEO)

46-letni Davor Podbregar je imel v soboto veliko srečo v nesreči. Rezervno padalo je aktiviral v zadnjem trenutku, tik preden je treščil.
Gordana Stojiljković5. 8. 2026 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki