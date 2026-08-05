Slovenski padalec za las preživel! Takole je skoraj padel v smrt (VIDEO)

V svetu adrenalinskih športov šteje vsaka odločitev. Pri speed flyingu, kjer športnik združuje gibanje po strmih pobočjih z letom pod majhnim padalom, lahko že najmanjša napaka prinese usodne posledice. To je na lastni koži občutil tudi 46-letni Davor Podbregar iz Raven pri Šoštanju, sicer lastnik Picerije Basilica v Velenju, ki se je 1. avgusta za las izognil tragičnemu koncu. »Živ sem, živ sem,« je dejal takoj po dramatičnem trenutku, ki ga je posnel in objavil na svojem kanalu na YouTubu.

Kot nam je zaupal, je v soboto poletel s 650-metrskega hriba na Pelješcu. »Ko sem startal, je padalo takoj prešlo v kravato na levi strani. Potem sem to poskusil reševati, pa ni šlo, padalo je šlo v spiralo ... in sem potem tisti zadnji trenutek še zagrabil rezervno padalo in ga odvrgel,« je povedal. To se je na srečo odprlo tik pred strmoglavljenjem, ko je njegov padec ublažilo tudi grmovje.

»Start je bil zelo zahteven, ker je teren tako strm, da narediš dva koraka in si že v zraku. Ko startaš, je padalo že nad tabo, pri speed padalu namreč sploh nimaš časa pogledati navzgor in preveriti, kaj se dogaja,« je povedal. Po njegovih besedah je veter povzročil, da se je del padala na levi strani zaprl in zapletel v vrvice: »Padalo me je začelo vleči v levo. Poskušal sem popraviti smer, potem pa sem očitno malo preveč potegnil desno komando. Še desna stran padala je naredila kolaps, vse skupaj se je zaprlo in padalo je prešlo v spiralo.«

Če bi priletel na skale, se verjetno ne bi dobro končalo.

V zadnjem trenutku je aktiviral reševalno padalo. »Rezervo sem potegnil zadnjo sekundo. Takrat sem res mislil, da je konec in da ne bom preživel. Odprlo se je približno dve sekundi pred trkom s tlemi, vendar je bila hitrost še vedno velika,« dramatične trenutke opisuje Davor, hvaležen, da ga je pred najhujšim scenarijem rešilo grmovje. »Imel sem neverjetno srečo, da sem pristal na velik grm. Povsod okoli so bile same skale. Če bi priletel na skale, se verjetno ne bi dobro končalo.«

Družina ga je spremljala s plaže

Po padcu je najprej preveril, ali je še cel. »Počasi sem se začel premikati in ugotovil, da nimam nič zlomljeno. Čutil sem bolečine v hrbtu, a sem lahko hodil.« Takoj zatem je poklical partnerico, ki je dogodek spremljala s plaže, in poskrbel, da so vedeli, da je z njim vse v redu. »Potem so prišli pome s kombijem po ozki stezi. Na srečo sem lahko sam zložil padalo in reševalno padalo ter jim šel naproti,« je pojasnil.

Mislil sem, da bom umrl, je po nesreči, ko je pristal v grmovju, dejal Davor Podbregar. FOTO: Zaslonski posnetek YouTube

Pred najhujšim sta ga rešila prisebnost in hiter odziv. »To so izkušnje,« je dejal. »Verjetno je to pomagalo pri zbranosti, da veš, kaj narediti v taki situaciji. Tudi ta sreča je bila, da se je rezerva odprla pravočasno.« »Nikoli do zdaj se mi še ni zgodilo nič podobnega. Speed flyinga, ki ni enako kot jadralno padalstvo, se ne moreš nikjer naučiti. Gre torej za manjše padalo. To, s katerim sem letel, je veliko 16 kvadratnih metrov in ustreza moji teži,« je pojasnil.

»Ko jadraš, se ti lahko zgodi marsikaj. Več ko letiš, več možnosti imaš za nesrečo,« dodaja in pojasnjuje, da ga dopustniška nesreča nikakor ni odvrnila od nadaljnjih adrenalinskih podvigov. »Čakam, da mi servisirajo rezervno padalo, potem pa znova novim dogodivščinam naproti,« pravi Podbregar in sklene: »Letite varno in vedno spoštujte gore.«