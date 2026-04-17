SUMLJIVA PRAKSA

Slovenski pediatri opozarjajo na vse več sumljivih potrdil o cepljenju iz Avstrije

Čeprav so nalepke v cepilnih knjižicah videti povsem običajne in gre celo za isto cepivo, kot ga uporabljajo v Sloveniji, pediatri dvomijo, ali so otroci dejansko zaščiteni.
Cepljenje proti virusu hepatitisa B je izjemnega pomena. Simbolična fotografija. FOTO: Guliver/Thinkstock
N. P.
 17. 4. 2026 | 08:07
3:52
A+A-

Slovenski pediatri opozarjajo na vse več sumljivih potrdil o cepljenju iz Avstrije. Po njihovih opažanjih nekateri starši, ki v Sloveniji zavračajo obvezno cepljenje otrok, odhajajo na samoplačniško cepljenje v Gradec, nato pa domov prinesejo nalepke, ki naj bi dokazovale, da je bil otrok cepljen. Zdravnike ob tem skrbi predvsem vprašanje, ali je bilo cepljenje res opravljeno.

Pediatrinja Alenka Rus iz Zdravstvenega doma Ljubljana je za RTV pojasnila, da starši takšno odločitev pogosto utemeljujejo z zaupanjem v zdravnika homeopata, ki naj bi ob cepljenju dodajal še homeopatska sredstva za blaženje stranskih učinkov. Na NIJZ pa opozarjajo, da se nekateri starši izogibajo cepljenju pri svojem izbranem pediatru, nato pa predložijo potrdila iz tujine. Čeprav so nalepke v cepilnih knjižicah videti povsem običajne in gre celo za isto cepivo, kot ga uporabljajo v Sloveniji, pediatri dvomijo, ali so otroci dejansko zaščiteni. To bi bilo mogoče preveriti le z odvzemom krvi in določanjem protiteles, a starši takšne posege praviloma zavračajo. Ob tem od pediatrov pričakujejo tudi potrdila o opravljenem cepljenju, čeprav ga ti niso izvedli sami. Zdravniki zato opozarjajo, da morajo pri takih otrocih ob morebitni bolezni ravnati bolj previdno, saj ni jasno, ali so res zaščiteni.

V Sloveniji je cepljenje pogoj za vpis v javne in javno sofinancirane vrtce, a precepljenost predšolskih otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam kljub temu pada. Leta 2021 je znašala 95,3 odstotka, lani pa 93,9 odstotka. Pred evropskim in svetovnim tednom cepljenja so strokovnjaki na novinarski konferenci NIJZ znova poudarili, da je cepljenje pomembno v vseh obdobjih življenja. Marta Grgič Vitek je ob tem spomnila, da ima Slovenija dolgo tradicijo nacionalnega programa cepljenja, ki je skozi desetletja močno omejil ali celo izkoreninil nekatere nalezljive bolezni, med njimi otroško paralizo, davico, rdečke in mumps. 

Simbolična fotografija. FOTO: Amornrat Phuchom Getty Images

Protislovje: pri cepljenju za potovanja manj dvomov

Strokovnjaki so opozorili tudi na pomen cepljenja odraslih. Priporočljivo je redno cepljenje proti davici in tetanusu na vsakih deset let, brezplačno je na voljo tudi cepljenje proti gripi. V zadnjih letih se je program razširil še na cepljenje nosečnic proti gripi, oslovskemu kašlju in RSV, nekatere skupine odraslih pa imajo omogočeno tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in pnevmokoknim okužbam. Letošnja novost je zaščita dojenčkov do šestega meseca starosti pred RSV z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Dojenčki, rojeni v času sezone okužb, bodo zaščito prejeli že ob odpustu iz porodnišnice, tisti, rojeni zunaj sezone, pa pri pediatru pred začetkom prve sezone RSV, poroča portal MMC.

Ginekolog Miha Lučkovnik iz UKC Ljubljana je opozoril, da lahko respiratorne okužbe pri nosečnicah potekajo težje, zato cepljenje v nosečnosti zaščiti tako mater kot tudi otroka, saj se protitelesa prenesejo prek posteljice. Ob tem je poudaril, da so takšna cepiva varna tudi v nosečnosti. Strokovnjaki so izpostavili tudi, da starši pri vprašanjih o cepljenju najbolj zaupajo pediatrom, odrasli pa svojim osebnim zdravnikom. Prav zato morajo zdravniki po njihovem mnenju jasno in odgovorno pojasnjevati pomen cepljenja. Opozorili so tudi na zanimivo protislovje: pri cepljenju zaradi potovanj ljudje skoraj ne sprašujejo o sestavi cepiv ali stranskih učinkih, medtem ko je bilo takšnih vprašanj ob cepljenju proti covidu-19 precej več.

cepljenjecepivogripazdravstvopediatriNIJZzdravnikiobvezno cepljenjekoronavirusprecepljenostotrocidojenčki
