Slovenski petelin postal spletna senzacija! Izgleda kot plišasta igrača, obnaša pa se kot T-Rex: »Napadel bo vas ali samokolnico!«

Spletni oglasniki so polni zanimivih ponudb, a oglas, ki se je te dni pojavil v Facebookovi skupini Pasemske kokoši, je med uporabniki sprožil val smeha. Lastnica iz okolice Medvod namreč podarja dve leti starega petelina pasme svilenec (japonska svilena kokoš) z imenom Ferdo, ki pa nikakor ni običajen predstavnik perutnine. Kot pravi opis, gre za »manekena z osebnostjo varnostnika«, ki išče nov dom, a pod posebnimi pogoji.

Ferdo se ponaša s številnimi aduti, zaradi katerih bi si ga gotovo želel marsikateri ljubitelj živali. Lastnica ga opisuje kot noro lepega ptiča, ki je videti kot dizajnerska plišasta igrača, njegovo perje pa da je mehkejše od marsikaterih odej. Poleg izstopajočega videza je Ferdo tudi skrben »družinski človek«. Za svoje kokoši bi šel v ogenj, vsakega najdenega črva pa gentlemansko prepusti svojim damam, piše v oglasu. Velik plus za vse, ki živijo v strnjenih naseljih, je tudi njegovo oglašanje. Kikirika namreč v umirjenem »low-fi« načinu, kar pomeni, da sosedje ne bodo imeli razloga za pritožbe.

Misli, da je dinozaver, in trenira reflekse

Kljub vsem čudovitim lastnostim pa ima kosmati lepotec drobno napako, ki zahteva previdnost. Fant namreč trpi za tako imenovanim kompleksom majhnih ptičev. Prepričan je, da je v resnici strašni T-Rex, zato vsem, ki stopijo v njegov rajon, napove drzen dvoboj. Pri tem sploh ni izbirčen: samozavestno bo napadel človeka, psa ali celo navadno samokolnico.

Zaradi borbenega karakterja lastnica opozarja, da Ferdo nikakor ni primeren za družine z majhnimi otroki: »Razen če želite, da vaši malčki razvijejo vrhunske reflekse in olimpijske atletske sposobnosti,« je napisala hudomušno.

Lonec s korenčkom odpade!

Za konec je v oglasu zapisano še strogo pravilo: Ferdo nikakor ni za v juho! Ker ima preveč karakterja in je preprosto preveč lep, za odhod v lonec ne pride v poštev. Išče izključno dom, kjer bo imel varno in zasluženo penzijo ter prostor za svoje vragolije. Če imate hitre noge, pogum in si želite dvorišče popestriti z neustrašnim »svilnatim« varnostnikom, ste morda pravi naslov zanj.