Slovenski pisatelj ob pogledu na ceno kruha ni mogel molčati! Zvrstili so se številni komentarji

Slovenski pisatelj Tomaž Kosmač - Kosmo je na facebooku opozoril na podražitev kruha, ki jo je, kot pravi, opazil v zadnjih treh mesecih. Njegov zapis je očitno zadel živec številnih ljudi, saj se je pod objavo zvrstilo okoli 500 komentarjev. Kosmač je zapisal, da je bil po njegovih opažanjih beli kilogramski hlebec trgovske blagovne znamke v eni od slovenskih trgovin »pred približno tremi meseci še 2,99 evra, nato 3,59 evra, zdaj pa je zanj odštel že 3,99 evra«.

»Ne bi se sekiral, če bi bi lahko vzel kakšnega cenejšega, ampak na vasi ni take izbire kot v mestih. Jelen in Krjavelj sta še dražja. Uradna statistika sicer pravi, da je letošnja inflacija 1,9%, toda obsojen na (omeni blagovno znamko) hlebec statistiko sprašujem: 'živiš v vzporednem vesolju ali se samo hecaš?'«. Na vasi, kot opozarja Kosmač, pogosto kupiš tisto, kar je na polici. In plačaš, kolikor pač piše.

Po zadnjih objavljenih podatkih Statističnega urada RS je bila letna rast cen marca 2026 2,3-odstotna, harmonizirani indeks pa je pokazal 2,4-odstotno rast cen. Evropska komisija je sicer v napovedi za Slovenijo za leto 2026 predvidela 1,9-odstotno inflacijo, kar je številka, na katero se očitno nanaša tudi Kosmačev zapis. A pri kruhu je preračun drugačen. Če se cena iz 2,99 evra dvigne na 3,99 evra, to pomeni približno tretjinsko podražitev. In prav to je sprožilo vprašanje, ki ga je Kosmač zastavil, ali uradna statistika živi v vzporednem vesolju?

Pod njegovo objavo se je razvila živahna razprava

Nekateri so pod Kosmačevo opozarjali, da se podražitve in inflacija najbolj poznajo prav pri osnovnih izdelkih, ki jih kupujemo skoraj vsak dan, a večina sledilcev je izpostavila, da kruha sploh ne kupujejo več, ampak ga pečejo sami. Razlogi so različni: cena, kakovost, obstojnost, pa tudi občutek, da je doma pečen kruh preprosto boljši.

»Mi pečemo kruh doma. Je pa treba imeti pečico. Tak kruh z drožmi stane cca 60 centov. Pa še sol in delo. In je top kruh. Je obstojen. Se še s kom zmeniš in naredite dvakrat na teden. Vem pa, da to ni bistvo objave. Kruh mora biti cenovno dostopen. Ampak vrag v sili muhe žre.«; »Jih imam 82+ pa pečem kruh sam, večkrat zmes tudi na roke. Ni tako hud napor, razen če si bolan.« Podobno izkušnjo je opisala tudi komentatorka, ki kruh peče na zalogo: »Pečem doma enkrat na 10 do 14 dni na zalogo. Zamrznem in je. Moko kupim v bližnjem mlinu, suh kvas imam vedno na zalogi, sol in sladkor pa je samoumevno da je. Doma pečene kvašene stvari so veliko cenejše in predvsem boljše in dlje obstojne.« Eden je zapisal, da je »v mlinu je deset kilogramov moke 7,20 evra.«

A vsi se niso strinjali z nasveti, naj si ljudje kruh preprosto pečejo sami. Eden od komentatorjev je opozoril, da bistvo Kosmačeve objave ni v iskanju rešitev za posameznika, temveč v vprašanju, zakaj se osnovna živila tako dražijo: »Torej sploh ne razumete, kaj vam je želel povedati. Vse se draži, a se vam plače in pokojnine kaj višajo? Nič čudnega, da se to dogaja. Vi pa mu trosite nasvete, kako si naj kruh peče sam.«

Drugi so se spomnili, kako močno so se cene dvignile v zadnjih letih. »Pred 4 leti kolač Jelenovega stal 3 evre, sedaj kolač Jelenovega 5,60 in tega imamo najrajši. Pečemo pa tudi kdaj doma,« je zapisal eden od komentatorjev. Svojo izkušnjo iz trgovine je delila tudi nekdanja oziroma sedanja zaposlena v trgovini: »Ko sem jaz začela delati v trgovini 10 let nazaj, je bil ta isti kruh po ceni od 1,39 €, zdaj 3,99. Katastrofa.«

Nekateri so bili še ostrejši. Eden od komentatorjev je zapisal: »Ko kruh postane luksuz in ne osnovna dobrina ljudstva ali socialna varovalka v lasti pohlepa naših slepih politikov.« Da je cena odvrnila marsikoga, kaže tudi komentar: »Ne kupujemo več kruha. Prvič ni dober in zdrav in vsekakor bistveno predrag! Doma pečen je top!«

Nekateri so primerjali današnje cene s časom tolarjev. »Spomnim se časov, ko si kilo kruha dobil za 80–100 tolarjev. Danes je cca 1000–1200 tolarjev, pa ni več kot dobrih 30 let preteklo,« je zapisal eden od komentatorjev. Še ena komentatorka pa je povzela občutek številnih: »Tudi sama se sprašujem, kam drvijo s cenami, da je osnovno živilo, kot je kruh, tako drago.«

Ste tudi vi med tistimi, ki kruh še kupujete, ali ga pečete doma? Zakaj ste se za to odločili?