DOBIL TUDI PREDLOG ZA MEDIACIJO

Slovenski podjetnik tožen s strani Roberta Goloba: »Obljubljam, da bo sojenje zeloooo zanimivo«

Aleš Štrancar je dobil poziv sodišča. K pozivu je bil dodan tudi predlog za mediacijo.
Roberta Goloba je zapis na družbenem omrežju zmotil. FOTO: Ludovic Marin Afp
M. J.
 1. 11. 2025 | 17:51
 1. 11. 2025 | 17:55
1:46
A+A-

Pred tedni smo poročali, da bo predsednik vlade Robert Golob zaradi zapisa na omrežju X vložil tožbo zoper podjetnika Aleša Štrancarja. To se je zdaj tudi uresničilo. Štrancar je na družbenem omrežju X objavil sliko, na kateri je prikazan poziv sodišča, da naj odgovori na tožbo, sliki pa je dodal tudi nekaj svojih misli. Na pozivu je videti, da je tožen za 20.001 evro. Videti pa je tudi, da predsednika vlade zastopa Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. 

Štrancar je v svoji objavi razkril, da je bil k pozivu sodišča dodan tudi predlog za mediacijo, a sodeč po njegovem zapisu, se bo zadeva vseeno reševala na sodišču. »Obljubljam, da bo sojenje zeloooo zanimivo. Predložili bomo dokaze, ki bodo potrdili moje izjave. Nekateri bodo prvič videni. Pa tudi žalitve, ki jih je Golob trosil stotisočem, ki se z njegovo diktaturo ne strinjamo, bomo našteli, eno po eno (tukaj prs za pomoč, da zadeve hitreje najdemo). Ga bomo seveda povprašali, zakaj vse, ki se z njim ne strinjamo, zmerja, degradira in zaničuje,« je Štrancar zapisal v objavi.

Zmotilo ga je tudi, da na sodnem pozivu ni zapisano, da je doktor, pri premierju Golobu pa je. »Za začetek, zakaj sebe naslovi z doktorjem, mene pa ne?! Ker me hoče žaliti, ali zgolj zato ker je en velik bumbar,« je še zapisal.

