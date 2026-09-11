Slovenska politika na dnu? Štiri sodbe, neporavnani dolgovi in podkupnine

Četrtkova Tarča na RTV se je ob stotih dneh četrte vlade Janeza Janše posvetila vprašanju primernosti politikov s sporno in kazensko preteklostjo ter zastoju pri boju proti korupciji. V studiu so se soočili predstavniki vseh sedmih parlamentarnih strank: Polona Rifelj (SDS), Elena Zavadlav Ušaj (Demokrati), Janez Žakelj (NSi), Matjaž Han (SD), Asta Vrečko (Levica), Matej Arčon (Svoboda) in Zoran Stevanović (Resni.ca).

Med osrednjimi temami so štiri pravnomočne sodbe predsednika državnega zbora in prvaka stranke Resni.ca Zorana Stevanovića. Čeprav so sodbe izbrisane iz evidence, je pravni strokovnjak Miha Šepec opozoril: »Čeprav se pravno šteje, da nekako pravnih posledic teh obsodb ni več, še vedno te obsodbe nekje obstajajo. In seveda, ko se to izve, lahko čisto legitimno govorimo o teh preteklih kazenskih postopkih, ker je javni interes pri absolutnih javnih osebah, da se izve, v kakšnih postopkih so bile.«

Namesto da bi se ukvarjali z reševanjem težav državljanov, se raje ukvarjajo s prestopi poslancev, medsebojnimi obtožbami in izgovori.

Oddaja je razkrila tudi podrobnosti preiskave poskusa podkupovanja poslanca Resni.ce Aleksandra Štorka, v katero je vpleten vidni član Svobode Andrej Ribič. Preiskovalci na podlagi analize klicnih podatkov in izbrisanih sporočil sumijo, da je Ribič neposredno vodil ponujanje podkupnine Štorku v zameno za prestop v Svobodo. Ribič je navedbe označil za konstrukt in spremembo svojih prejšnjih izjav opravičeval z besedami: »Šlo je za lapsus.«

Tisoči evrov neporavnanih dolgov

Pod drobnogledom se je znašel še poslanec Resni.ce Boris Mijič zaradi več tisoč evrov neporavnanih dolgov do samostojnega podjetnika Zvonka Mavra. Mijič je svoje podjetje Progros, obremenjeno z dolgovi, prenesel na Roka Snežiča, ki ga je preimenoval v KLUKEC, d. o. o., reja kamel. Oškodovani podjetnik Maver je ob tem ogorčeno izjavil: »Mislim, da to sploh ne sodi v našo državo niti v parlament, nikamor. Sem mislil, da so to boljši ljudje, da so razumni, ampak to samo gledajo na svojo korist in izkoriščajo delovne ljudi.« Kljub dvema predkazenskima postopkoma v stranki Resni.ca Mijiča odločno branijo.

V studiu so soočili mnenja predstavniki vseh sedmih parlamentarnih strank: Polona Rifelj (SDS), Elena Zavadlav Ušaj (Demokrati), Janez Žakelj (NSi), Matjaž Han (SD), Asta Vrečko (Levica), Matej Arčon (Svoboda) in Zoran Stevanović (Resni.ca). FOTO: Zajem Zaslona MMC

Poleg tega se z obtožbami o korupciji spopada vidni član NSi Damijan Jaklin, ki mu očitajo prejetje 62 tisoč evrov podkupnine pri gradnji pomurskega vodovoda ter prirejanje 20-milijonskega razpisa na Darsu. V NSi obtožbe zavračajo kot politični pregon, medtem ko se pravnomočni obtožni predlogi in preiskave zgrinjajo tudi nad vodilne člane NSi (v zadevi Knovs), nekdanjega premierja Roberta Goloba, ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter aktualnega premierja Janeza Janšo.

Zgodbe, razkrite v Tarči, kažejo, da imajo mnogi vodilni politiki za sabo neporavnane račune in odprte sodne postopke. Namesto da bi se ukvarjali z reševanjem težav državljanov, se raje ukvarjajo s prestopi poslancev, medsebojnimi obtožbami in izgovori. Ker se meje dopustnega v politiki ves čas pomikajo navzdol, na koncu največjo škodo utrpijo navadni ljudje in podjetniki, ki ostanejo brez plačanega dela.