HENLEYJEV SEZNAM

Slovenski potni list med najmočnejšimi na svetu!

Skupaj z Madžarsko, Portugalsko, Slovaško in Združenimi arabskimi emirati smo se uvrstili na peto mesto.
Brez vizuma lahko potujemo v 184 držav po svetu. FOTO: Guliver/Gettyimages
Brez vizuma lahko potujemo v 184 držav po svetu. FOTO: Guliver/Gettyimages
B. K. P.
 17. 1. 2026 | 14:19
Slovenci se lahko pohvalimo z enim najmočnejših potnih listov na svetu. Zakaj je to pomembno? Ker nam omogoča, da brez vizuma potujemo v veliko več držav kot tisti, ki imajo slabši oziroma šibkejši potni list. Skupaj z Madžarsko, Portugalsko, Slovaško in Združenimi arabskimi emirati smo se uvrstili na peto mesto Henleyjevega indeksa potnih listov, peto mesto pa pomeni, da lahko brez vizuma potujemo v 184 držav po svetu.

Prvo mesto je zasedla le ena država – Singapur, tamkajšnji prebivalci lahko brez težav vstopijo v kar 192 držav po svetu. Drugo mesto si delita Japonska in Južna Koreja, na tretjem pa je že večja gneča, delijo si ga Danska, Luksemburg, Španija, Švedska in Švica. Prebivalci vseh tretjeuvrščenih lahko brez vizuma potujejo v 186 držav, v eno manj pa tisti, ki imajo potne liste Avstrije, Belgije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Irske, Italije, Nizozemske in Norveške. Na čisto zadnje mesto se je uvrstil Afganistan, njegovi prebivalci imajo neomejen vstop v zgolj 24 držav, mesto pred njim je Sirija, s tem potnim listom lahko ljudje potujejo v 26 držav. Združene države Amerike, ki veljajo za enega največjih gospodarstev, so pristale na ne najbolj zavidljivem desetem mestu, naši južni sosedje Hrvati so tik za nami na šestem mestu, precej slabše pa so se odrezale druge države naše bivše skupne domovine. Srbija je pristala na 34. mestu, Severna Makedonija in Črna gora na 38., Bosna in Hercegovina na 42., Albanija pa na 43. mestu.

Kakšni so kriteriji?

Indeks in njegova vsebina temeljita na podatkih, ki jih je zagotovila Mednarodna agencija za zračni promet (IATA). Kako pa seznam nastane, oziroma kakšni kriteriji so uporabljeni? »Za vsako potovalno destinacijo, če imetniki potnih listov iz države ali ozemlja ne potrebujejo vizuma, se za ta potni list ustvari ocena z vrednostjo 1. Ocena z vrednostjo 1 se uporabi tudi, če lahko imetniki potnih listov ob prihodu pridobijo vizum, dovoljenje za obiskovalce ali elektronsko potovalno dovoljenje (ETA) ob vstopu na destinacijo. Za te vrste vizumov pred odhodom ni potrebna odobritev vlade zaradi posebnih programov za odpravo vizumov,« pojasnjujejo pri družbi Henley & Partners. In nadaljujejo: »Kjer je vizum potreben ali če mora imetnik potnega lista pred odhodom pridobiti elektronski vizum (e-vizum), ki ga je odobrila vlada, se dodeli ocena z vrednostjo 0. Ocena z vrednostjo 0 se dodeli tudi, če imetniki potnih listov ob prihodu potrebujejo odobritev vlade. Skupna ocena za vsak potni list je enaka številu destinacij, za katere vizum ni potreben (vrednost = 1), pod zgoraj opredeljenimi pogoji.«

Slovenijapotni listpotovanjaHenleyjev seznam
