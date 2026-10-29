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POTNE LISTINE

Slovenski potni list med najmočnejšimi na svetu! Poglejte, kam vse lahko potujemo brez vizuma

Slovenija na svetovni lestvici zaseda 17. mesto, med evropskimi državami pa je po podatkih Passport Reports na 22. mestu od 47 držav.
FOTO: Europol/Policija/Delo UI

FOTO: Europol/Policija/Delo UI

Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko.  FOTO: Europol

Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko.  FOTO: Europol

Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma.  FOTO: Policija

Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma.  FOTO: Policija

FOTO: Europol/Policija/Delo UI
Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko.  FOTO: Europol
Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma.  FOTO: Policija
M. U.
 29. 10. 2026 | 17:32
5:16
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Slovenski potni list ostaja med najmočnejšimi na svetu. Po najnovejših podatkih mednarodne lestvice Passport Reports se je Slovenija povzpela na 17. mesto. Slovenski državljani lahko brez vizuma ali z enostavnejšimi vstopnimi postopki obiščejo kar 157 destinacij po svetu. Med njimi so tudi priljubljene turistične države, kot so Japonska, Kitajska in Združeni arabski emirati. A za obisk nekaterih držav je še vedno treba predhodno urediti dovoljenje.

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Slovenija prehitela svetovne velesile, naš potni list med najmočnejšimi

Slovenski potni list odpira številna vrata po svetu

Po podatkih lestvice Passport Reports, posodobljene 18. oktobra, Slovenija med državami z najmočnejšimi potnimi listi zaseda 17. mesto na svetu. Še pred zadnjo posodobitvijo je bila Slovenija na 21. mestu, kar pomeni, da je pridobila štiri mesta. Na lestvici si zdaj 17. mesto deli z Avstrijo, Madžarsko, Poljsko in Slovaško. Po teh podatkih lahko imetniki slovenskega potnega lista brez predhodnega klasičnega vizuma oziroma s poenostavljenim postopkom vstopijo v 157 od 198 obravnavanih tujih destinacij. To predstavlja približno 79,3 odstotka vseh destinacij na seznamu.

Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko.  FOTO: Europol
Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko.  FOTO: Europol

Kam lahko Slovenci potujemo brez vizuma?

Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma. Med njimi so številne evropske države, pa tudi Japonska, Kitajska, Južna Koreja, Združeni arabski emirati, Brazilija in Mehika. Pri 27 destinacijah lahko potniki vizum pridobijo ob prihodu oziroma uporabijo primerljiv poenostavljen postopek. V to skupino med drugim spadajo Egipt, Maldivi, Indonezija, Nepal in Oman. Za 11 destinacij je potrebno elektronsko potovalno dovoljenje. Med njimi so Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Za preostalih 41 destinacij morajo slovenski državljani vizum urediti pred potovanjem. V nekaterih primerih je mogoče vlogo oddati tudi po spletu.

V ZDA in Združeno kraljestvo ne gre brez dodatnega dovoljenja

Čeprav slovenski potni list omogoča precej svobodno potovanje, to še ne pomeni, da lahko povsod preprosto pokažemo dokument in prestopimo mejo. Za turistični obisk ZDA je na primer praviloma treba pridobiti elektronsko dovoljenje ESTA. Podoben sistem velja za Združeno kraljestvo, kjer potniki potrebujejo dovoljenje ETA. Elektronske postopke uporabljajo tudi Kanada, Avstralija in nekatere druge države. Ob tem velja opozoriti, da se vstopna pravila lahko spremenijo, zato je pred odhodom smiselno preveriti aktualne pogoje posamezne države.

Kako visoko smo v Evropi?

Slovenija na svetovni lestvici zaseda 17. mesto, med evropskimi državami pa je po podatkih Passport Reports na 22. mestu od 47 držav. Med 29 članicami schengenskega območja se uvršča na 21. mesto, med 32 članicami zveze Nato pa na 18. mesto. Na lestvici držav, ki uporabljajo evro, je Slovenija na 16. mestu med 27 državami. Te uvrstitve pomenijo položaj Slovenije znotraj posameznih skupin držav in niso neposredno primerljive s svetovno lestvico.

Slovenski potni list je bil lani še višje

Čeprav je Slovenija ob zadnji posodobitvi napredovala za štiri mesta, primerjava z lanskim letom pokaže nekoliko drugačno sliko. Po podatkih Passport Reports je Slovenija leta 2025 zasedala 14. mesto na svetu, letos pa je na 17. mestu. Razvrstitev se skozi leto spreminja zaradi sprememb vizumskih pravil, pa tudi zaradi položaja drugih držav. Na lestvici se namreč ne ocenjuje le število brezvizumskih destinacij, ampak tudi možnosti pridobitve vizuma ob prihodu in elektronskih dovoljenj.

Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma.  FOTO: Policija
Med 198 destinacijami jih lahko Slovenci 119 obiščejo brez vizuma.  FOTO: Policija

Tudi tujci za prihod v Slovenijo ne potrebujejo vedno

vizuma

Passport Reports objavlja tudi podatke o tem, kako dostopna je Slovenija tujim obiskovalcem. Na lestvici odprtosti držav za tuje potnike Slovenija zaseda 75. mesto med 199 državami. Po podatkih portala lahko državljani 93 tujih držav oziroma imetniki njihovih potnih listov v Slovenijo vstopijo brez vizuma, za 105 pa velja vizumska obveznost. Za številne državljane tretjih držav, ki v schengensko območje vstopajo brez vizuma, velja pravilo, da lahko na območju bivajo največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Slovenija je članica schengenskega območja od 21. decembra 2007, kar omogoča potovanje čez notranje schengenske meje brez rednih mejnih kontrol. Te se lahko v posebnih okoliščinah začasno ponovno uvedejo.

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