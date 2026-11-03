Slovenski prašič izginja s krožnikov

PRAŠIČEREJA

Prašičereja pri nas peša zaradi nizkih cen, stroškov in birokracije. Rejci opozarjajo tudi na uvoz ter slabo sledljivost porekla svinjine.

Koline so pred vrati. Po slovenskih domačijah bo že kmalu zadišalo po klobasah. »Domače kmečke koline so močno prisotne na podeželju. Ravno te ohranjajo rejo prašičev na podeželju ter obdelano in poseljeno krajino. Z vse več evidencami in drugimi administrativnimi ovirami se je v preteklosti kmečke koline že omejevalo, kar je povzročilo opuščanje kmetovanja na odročnih območjih in posledično zaraščanje površin. Vsako takšno administrativno oviranje kmetovanja pa škodi slovenski samooskrbi, potrošnikom in turistični Sloveniji, povečuje pa požarno in prehransko ogroženost Slovenije. Z ...